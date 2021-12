Bahia perde revelações da base para interior catarinense

Os primeiros reforços do Bahia para a temporada 2016 ainda não foram anunciados, mas perdas importantes já começaram a ser confirmadas nesta sexta-feira, 18.

É o caso do lateral esquerdo Vitor, de 21 anos, que foi um dos poucos jogadores a se salvar na péssima reta final do Esquadrão na Série B deste ano. Em 17 partidas com a camisa tricolor, o atleta que estreou em 2015 como profissional marcou dois gols.

Com contrato até o fim desta temporada, Vitor e o Bahia já conversavam há meses sobre uma possível renovação. No entanto, ela acabou não acontecendo e o lateral assinou com o Inter de Lages, que disputa a elite do Campeonato Catarinense. O clube pertence ao empresário Cristopher Nunes, também agente de Vitor.

Isso explicaria o caso, de acordo com o gerente de futebol do clube, Éder Ferrari. "Foram alguns meses de negociações e ele pediu um valor 50% acima do que o Bahia ofereceu. Reduzimos em 25% e ele disse que estava OK, que iria apenas falar com o pai. Depois, Vitor começou a dar desculpas para não assinar. Nós até aumentamos um pouco o valor, mas ele sumiu, não deu notícias.

E, para a nossa surpresa, chegou uma carta do Inter de Lages informando que tinha assinado pré-contrato com ele e com o Railan", revelou, em entrevista ao Programa do Esquadrão, o dirigente, que completou: "O Inter de Lages é um clube do Cristopher (Nunes), que é empresario do Railan e agora também do Vitor".

Sobre Railan, a situação é praticamente a mesma. O lateral direito - que subiu definitivamente ao profissional em 2014 e, pelo Tricolor, tem 42 partidas e um gol - também assinou um pré-contrato com o clube de Santa Catarina, mas tem vínculo com o Bahia até maio do ano que vem. "Vamos ver como vamos proceder com ele (Railan). Já sobre Vitor, vai seguir a vida dele em outro clube, e com as portas fechadas no Bahia", disse Ferrari.

Os dois atletas sofreram recentemente lesões graves no joelho (ligamento cruzado anterior) e tiveram suas longas recuperações bancadas pelo clube, que ainda propôs a Railan - enquanto ele estava contundindo, no início deste ano - renovação até o fim de 2016.

Antes de passar a ter sua carreira gerida por Cristopher Nunes, Vitor era agenciado por Jessé Carvalho e o ex-jogador do Bahia Sandro, que não tinham boa relação com a diretoria do Tricolor. Algo que também vinha atrapalhando as negociações, segundo o gerente Éder Ferrari.

Proposta recusada

O Bahia recusou nesta sexta uma proposta feita pela Ponte Preta para comprar os direitos goleiro Marcelo Lomba. O valor oficial não foi divulgado, mas não ultrapassaria R$ 1 milhão. Lomba tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2017 e sua multa rescisória é de R$ 30 milhões.

Em 2016, o goleiro retorna ao time após passar um ano emprestado à Ponte.

adblock ativo