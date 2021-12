Nem o mando de campo parece ajudar a equipe comandada por Guto Ferreira. Atuando na Arena Fonte Nova, onde ainda não havia sido derrotado pela Série A, o Bahia perdeu neste domingo, 3, para o Grêmio por 2 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol saiu no início do jogo, convertido por Maicon, aos nove minutos, no rebote do pênalti defendido por Douglas. O caixão do Tricolor baiano foi fechado já nos acréscimos da segunda etapa, com Thaciano, aos 47 minutos da etapa final.

Lucas Cunha e Gabriel Conceição Bahia perde primeiro jogo na Fonte e segue no Z-4

O resultado mantém o Esquadrão na zona de rebaixamento na 18ª posição com oito pontos, empatado com o Vitória, mas atrás do rival no saldo de gols (-7 do Bahia contra -5 do Rubro-negro baiano). Enquanto isso, o Tricolor gaúcho chega aos 16 pontos e assume a vice-liderança da competição.

Na próxima rodada, o Bahia volta a campo na quinta-feira, às 20h, fora de casa contra o lanterna Paraná, time que entra em campo nesta segunda, 4, também no estádio Vila Capanema, contra o Fluminense. Já o Grêmio recebe na quarta, às 21h45, na sua Arena, o Palmeiras.

Mudanças

O Bahia iniciou o jogo contra o Grêmio com nada menos que seis mudanças em relação a derrota para o Flamengo na última quinta no Maracanã. No gol, Douglas retornou após um tempo fora por lesão.

Nas laterais, Nino e Léo entraram nas vagas de João Pedro e Mena, respectivamente. João Pedro, inclusive, recebeu proposta de uma equipe estrangeira e, devido ao seu contrato de empréstimo junto ao Palmeiras, foi liberado para viajar e realizar exames médicos. O Esquadrão ganhará um valor como taxa de vitrine pela transação.

No meio, Edson assumiu a vaga do suspenso Gregore. Allione entrou no lugar de Élber, também suspenso, e, Vinícius, após diversas atuações ruins, perdeu a vaga no time titular, assumida por Júnior Brumado.

O Grêmio, que veio para Salvador com importantes desfalques como o meia Arthur e o atacante Luan, se portou na primeira etapa de forma mais organizada do que o Tricolor baiano, e abriu o placar na partida logo aos nove minutos.

Everton chutou rasteiro para dentro da área e Lucas Fonseca chegou atrasado na bola, derrubando Ramiro. Pênalti sem chance para reclamação. Na cobrança, Ramiro bateu no canto direito e Douglas conseguiu espalmar. Porém, a bola acabou voltando para o próprio Ramiro, que com a meta vazia, apenas empurrou para o gol.

Enquanto o tricolor gaúcho controlava a partida, o Esquadrão errava muitos passes no meio de campo e não conseguia encaixar a transição no contra-ataque, nas poucas vezes que o Grêmio dava espaço.

O lance mais, digamos, ‘perigoso’, a favor do Bahia foi aos 24 minutos, quando o zagueiro Bressan chutou a bola na própria mão dentro da área, mas o juiz, corretamente, não marcou pênalti na jogada.

Na segunda etapa, o Bahia só melhorou após a saída de Allione, apagado na partida, para a entrada de Vinícius. Não que necessariamente Vinícius tenha apresentado um grande futebol, mas sim pela entrada de um jogador com mais disposição que o pouco participativo meia argentino.

Aos 24 minutos, Vinícius perdeu um boa chance, após jogada de bola parada ensaiada feita por Nino e Régis. Mas Vinícius, dentro da área, chutou por cima do gol.

Para tentar mudar a partida, Guto tirou Júnior Brumado e Edson para as entradas de Fernandinho e Flávio.

Saiu dos pés de Fernandinho a outra boa oportunidade que Vinícius teve, aos 34 minutos, que acabou chutando a bola fraca nas mãos de Grohe.

Precisando do gol de empate, o Bahia se abriu, e permitiu perigosos contra-ataque do Grêmio. Aos 42, Lima perdeu uma grande chance, quando deixou de chutar para o gol e tentou o passe, cortado por Nino em momento decisivo.

Mas cinco minutos depois, aos 47, saiu o segundo gol gremista, em novo contra-ataque. Everton puxou a jogada pela esquerda, deixou Elton no chão e cruzou para a área. O lateral Léo conseguiu cortar no primeiro lance, mas na sobra ele e o goleiro Douglas se atrapalharam, sobrando para Thaciano, dentro da pequena área, só colocar para dentro e decretar o placar final da partida.

