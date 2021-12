O pagamento de um dos dois salários atrasados não deu novo gás ao combalido time do Bahia, que perdeu, neste sábado, 18, o quarto jogo seguido - todos sem fazer gol - na temporada. Levou 2 a 1 do São Paulo, no Morumbi, e continuou em 17º, na zona da degola, com 30 pontos.

Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso marcaram os gols do triunfo do time paulista. Fahel descontou para o Esquadrão. Na próxima rodada, terça-feira, 21, às 21h50, o tricolor pega outra pedreira: Atlético-MG, na Fonte Nova.

Bahia perde para São Paulo e estaciona no Z-4

Sem dificuldade

Mesmo longe de seus dias mais inspirados, o São Paulo não teve dificuldade para exercer domínio completo sobre o Bahia. No entanto, apesar da posse de bola bem superior (de mais que 60%), o Tricolor Paulista não conseguiu criar tanto.

Aos 4 e aos 14, Michel Bastos levou algum perigo após tabelas com Kaká. Depois, o jogo se perdeu em calmaria. O Bahia, que arriscou escalação inovadora, com o jovem Bruno Paulista para melhorar a saída de bola no meio, posicionou-se muito atrás e pouco fez no ataque. As finalizações de fora da área de Marcos Aurélio, Diego Macedo e Henrique não assustaram.

Já o São Paulo, que parecia se poupar, teve paciência até a hora da grande chance, aos 40 minutos. Falta na entrada da área. Rogério partiu para a cobrança e, ao marcar seu 123º gol na carreira, encerrou um jejum de mais de um ano sem balançar a rede desta maneira. A última vez havia sido em julho de 2013, contra o Vitória.

No segundo tempo, a história não mudou. O Tricolor do Morumbi prosseguiu preguiçoso, mas dominante. Já o Esquadrão pelo menos construiu sua primeira boa jogada na partida. Aos 20 minutos, Diego Macedo tabelou com Henrique e chutou para boa defesa de Rogério.

Muito pouco. Aos 33, em pancada de fora da área, Ganso abriu vantagem. Fahel ainda fez de cabeça, aos 42, mas não causou calafrios nos anfitriões.

