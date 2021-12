Bahia perde para rebaixado e não tem mais chances de acesso

O Bahia amargará mais uma temporada no Campeonato Brasileiro da Série B. Pressionado e já em situação delicada pelo acesso, o time perdeu, neste sábado, para o já rebaixado Boa por 3 a 0, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 36.ª rodada.

O resultado negativo deixou o Bahia na nona posição, com 55 pontos. Faltando duas partidas para o término do campeonato - seis pontos em disputa - os baianos só podem chegar a 61, pontuação atual do quarto colocado Santa Cruz, que soma 18 vitórias contra 14 do clube de Salvador.

Enquanto isso, a vitória não altera em nada a situação do Boa, que já entrou em campo rebaixado para a Série C. Com o resultado, os mineiros permanecem na 19.ª e penúltima posição, agora com 27 pontos. Este foi o primeiro triunfo do clube de Varginha no segundo turno da Série B.

Apesar de já rebaixado, o Boa dificultou a vida dos baianos. Os mineiros foram bem na marcação e aos 19 minutos abriram o placar. Após cobrança de escanteio, Leonardo chutou, a bola desviou na defesa e sobrou para Moacir chutar forte nas redes do goleiro Douglas Pires.

O gol fez com que o Bahia saísse mais para o ataque. Mas o clube baiano não tinha êxito nas jogadas que ligavam meio de campo e ataque. Até por isso, uma das alternativas foi explorar as jogadas aéreas. Também sem sucesso.

No segundo tempo, o Bahia voltou com uma postura mais ofensiva. Melhorou o toque de bola, mas as finalizações continuaram longe do ideal. O Boa, na defesa, apostou nos contra-ataques para ampliar. E foi justamente o que aconteceu. Aos 13 minutos, Clébson avançou em velocidade e encontrou Thaciano, livre de marcação, para marcar.

O técnico Charles Fabian ainda tentou mudar o esquema tático do Bahia com as entradas de Maxi Biancucchi e João Paulo Penha. Mas foi o Boa que voltou a balançar as redes. Aos 47 minutos, Wendell recebeu cruzamento e de cabeça deu números finais ao confronto.

O Boa ainda tem mais duas partidas na Série B. Na próxima sexta-feira enfrentará o Macaé, em Macaé (RJ), e na última rodada recebe o ABC, em Varginha. Já o Bahia ainda terá pela frente o Náutico, no próximo sábado, no Recife, e encerra a sua participação diante do Atlético Goianiense, em Salvador.

