Bahia perde para o Vasco em São Januário e deixa a liderança

Durante a segunda partida pelo campeonato brasileiro, o Bahia, que enfrentou o Vasco na manhã deste domingo, 21, em São Januário no Rio de Janeiro, acabou sendo derrotado pelo placar de 2x1. Com esse resultado, o Tricolor ocupa a 4ª colocação na tabela do Brasileirão.

A partida teve início às 11h, com saída de bola do tricolor baiano, mas a abertura do placar foi por conta do Vasco, que aos sete minutos do segundo tempo, marcou com gol do lateral-direito Yago Pikachu.

>> Confira como foi o jogo entre Bahia x Vasco em São Januário

Aos 17 minutos do segundo tempo, o time do Bahia melhorou em velocidade, com uma cruzada intermediária de Armero e, nesse momento, Gustavo aproveitou, apareceu pelas costas da defesa vascaína e cabeceou com perigo, mas a bola foi pra fora.

Com 29 minutos de jogo do segundo tempo, o atacante Luis Fabiano marca o segundo para o Vasco. Oito minutos após o segundo gol do Cruzmaltino carioca, o atacante do tricolor baiano, Gustavo, marca para o Bahia, alterando o placar para 2x1.

Mesmo com com cinco minutos de acréscimos, o Bahia não conseguiu o empate. O próximo adversário do tricolor pelo Brasileirão, será o Botafogo.O jogo acontecerá no próximo domingo, 28, às 19h, no estádio Nilton Santos, também no Rio de Janeiro.

No entato, o time tricolor manterá o foco para a partida da próxima quarta-feira, 24, às 21h45, na Arena Fonte Nova, onde enfrentará o Sport, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste.

Vasco 1 x 1 Bahia - 2ª Rodada Campeonato Brasileiro

Local : Estádio são Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Quando: Domingo,21, às 11h

Gol: Gustavo Henrique, aos 37' do 2º T

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Bahia: Jean; Eduardo, Rodrigo, Eder e Pablo Armero; Feijão, Edson, Diego Rosa e Maikon Leite; Matheus Peixoto e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira

Vasco: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Paulão (Breno) e Henrique; Jean, Douglas, Mateus Pet, Yago Pikachu e Nenê; Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

