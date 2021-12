Bahia perde para o Sport e fica na porta do Z-4

Em um jogo ruim de ser assistir, marcado por uma sequência de decisões polêmicas da arbitragem, o Bahia sofreu sua 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e vai para a pausa no torneio como o 16º colocado na tabela de classificação, com 8 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento da competição.



Com um jogador a menos em campo desde o início da etapa final, o time baiano não foi páreo para a pressão exercida pelo Sport, na Ilha do Retiro, e perdeu por 1 a 0. Agora são cinco partidas consecutivas do Tricolor sem vencer no torneio.



O elenco Bahia retorna hoje a Salvador e os atletas ganham férias de 15 dias por conta da parada obrigatória para a Copa do Mundo. O retorno às atividades acontece no dia 19 de junho, no Fazendão.



O jogo



O primeiro tempo da partida foi de baixa qualidade técnica e pouco futebol na Ilha do Retiro. Com excesso de jogadas ríspidas e pouca velocidade e precisão nos passes, Bahia e Sport criaram poucos lances de perigo.



Toda emoção que faltou à etapa inicial foi transferida para os últimos 45 minutos. Logo aos 6 minutos do 2º tempo, Pará foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro Magrão. Após dribla-lo, o ala foi derrubado na entrada da área em um lance violente, que por si só já poderia valer um cartão vermelho ao arqueiro do Sport.



O árbitro Marcelo Aparecido R de Souza, contudo, interpretou que o lance não se configurava manifestação clara de gol, e apenas advertiu o goleiro com um cartão amarelo. Os jogadores do Bahia passaram a reclamar veementemente com o juiz, inclusive Marcelo Lomba, que cruzou o campo para bradar. O gesto valeu ao atleta seu segundo cartão amarelo no jogo e a consequente expulsão.



Com um a menos em campo, o Bahia passou apenas a se defender e viu o substituto de Lomba, Diego Pires, fazer pelo menos quatro grandes defesas antes de finalmente ser vazado, aos 27 minutos.



No lance, após bom lançamento de Ritchely para Renê, o lateral chegou à linha de fundo e cruzou. A bola cruzou toda a pequena área e encontrou o pé direito de Mike - que acabara de entrar - tocar para a rede.



Mais tarde, aos 38, o ala Roniery também acabou expulso pelo segundo cartão e se o Bahia não tinha mais ímpeto para atacar, aí é que se retraiu de uma vez por todas, até o apito final da arbitragem.



adblock ativo