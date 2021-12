Bahia perde para o São Paulo com dois a mais em campo

Os dois times precisavam do triunfo para se afastarem da zona de rebaixamento, mas o São Paulo levou a melhor sobre o Bahia na tarde deste domingo, 20, na Arena Fonte Nova. O time paulista teve dois jogadores expulsos, um no primeiro tempo outro na etapa final, mas o tricolor baiano não soube aproveitar a vantagem numérica em campo, perdendo o jogo por 1 x 0. Aloísio marcou para os paulistas aos 24 minutos do primeiro tempo.

Com a derrota, o Bahia chega ao terceiro jogo sem vencer no campeonato e estaciona nos 36 pontos, caindo para a 16ª posição a três pontos da zona do rebaixamento. Já o tricolor paulista ocupa a 10ª posição na tabela do brasilerão, chegando aos 40 pontos e ao quinto jogo sem perder.

O próximo jogo do tricolor baiano no campeonato brasileiro é no domingo, 27, contra o Atlético-PR na Arena Fonte Nova. Antes, o Bahia enfrenta o Nacional de Medellín (Colômbia) pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 24, também na Arena.

O próximo compromisso do São Paulo é no Chile também pela Copa-Sul America contra o San Carlos de Apoquindo, na quarta-feira, 23. Já no domingo, 27, o tricolor paulista enfrenta o Internacional fora de casa.

São Paulo mandou - Mais organizado em campo, o São Paulo dominou no primeiro tempo. Douglas explorava bem o espaço às costas de Raul e criou boas jogadas. E logo aos 7 minutos os paulistas chegaram até a marcar um gol, com Paulo Miranda. Mas o lance acabou sendo anulado pelo árbitro Sandro Meira Ricci, que marcou falta do zagueiro em Marcelo Lomba.

Preso na marcação do São Paulo, o Bahia não incomodava o time paulista. O tricolor só demonstrou algum perigo nos chutes de fora da área de Marquinhos Gabriel, facilmente defendidos por Rogério Ceni, e um chute de Feijão que desviou na zaga e bateu no travessão.

Aos 24 minutos, veio o gol do São Paulo. A defesa do Bahia foi surpreendida por um lançamento longo de Rafael Toloi para Aloísio. O atacante invadiu a área pela direita e mandou forte para o gol, sem chances para Marcelo Lomba.

Dois minutos depois, William Barbio perdeu a chance de empatar a partida após rebote de Ceni. Marquinhos Gabriel chutou forte de fora da área o goleiro paulista sobrou a bola para o atacante do time baiano dentro da área, que chutou pela linha de fundo.

Aos 34 minutos, Denilson fez falta dura em William Barbio e foi expulso. O jogador do tricolor paulista deu um forte pisão em Barbio e recebeu o vermelho direto. Com a expulsão, Muricy Ramalho tirou Ademilson e colocou Wellington, segurando o placar até o final da primeira etapa.

Vacilo do Bahia - Na etapa final, o Bahia iniciou uma pressão e criou algumas chances com Marquinhos Gabriel e Madson, mas facilmente defendidas pelo goleiro paulista. Cristóvão Borges apostou na bola aérea, colocando Souza ao lado de Fernandão e sacando Feijão para a entrada de Wangler.

Mas pouco mudou com as modificações. O Bahia tinha maior domínio de bola, rondava a área paulista, mas oferecia pouco perigo.

Aos 31 minutos, Maicon, meia do São Paulo, foi expulso por reclamação com a arbitragem, mas já era tarde para o Bahia. Cristóvão pouco antes já havia feito a terceira mudança, colocando Fabrício Lusa no lugar de Madson.

Já no time paulista Muricy tirou Welliton e colou Fabrício para fechar ainda mais a zaga, para evitar o empate. Nos últimos minutos, o Bahia foi só ataque, mas continuou sem objetividade e não conseguiu reverter o vexame diante da sua torcida.

