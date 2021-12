O Bahia foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, na tarde deste sábado, 25, na Vila Belmiro e segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Com este resultado negativo, o Tricolor acumula 10 jogos sem triunfar como visitante na competição nacional, permanece com 22 pontos e aguarda o desfecho da rodada para conhecer a sua posição.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os próximos jogos do Bahia

Léo Santana | Foto: Divulgação Bahia perde para o Santos e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

O primeiro tempo foi bastante equilibrado sem muitas oportunidades de ambos os lados. O sistema defensivo do Esquadrão conseguiu anular o ataque da equipe santista e houve poucas chances de gols.

Já a segunda etapa foi de domínio dos donos da casa. Logo no início, o gringo González abriu o placar em um belo chute de fora da área. Em seguida, o atacante Gabigol marcou o segundo tento do Santos e dando números finais ao jogo.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta à campo na próxima quarta-feira (29), às 19h30, diante do Ceará, no estádio Presidente Vargas, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia perde para o Santos e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo

O primeiro tempo na Vila Belmiro se iniciou com as equipes se estudando em campo. O Bahia teve logo no início uma grande chance de abrir o placar. Aos 7 minutos, o meia atacante Zé Rafael cruzou rasteiro na área e o centroavante Edigar Junio, sozinho e de frente para o gol, desperdiçou a oportunidade.

O Santos respondeu aos 13 minutos com o atacante Gabigol em um chute cruzado para boa defesa do goleiro Anderson. A partir daí a partida ficou mais truncada no meio de campo e com poucas chances de ambos os lados.

Aos 40 minutos, o zagueiro Lucas Veríssimo subiu sozinho na área do Bahia, após cobrança de falta, e cabeceou nas mãos do arqueiro tricolor. Logo em seguida, aos 43, o Bahia teve uma excelente chance com o meia atacante Zé Rafael, que driblou o zagueiro Robson Bambu, e chutou para boa defesa do goleiro Vanderlei.

Já a segunda etapa começou com o Santos indo para cima do Bahia. Logo aos 3 minutos, o atacante Bruno Henrique teve uma boa chance e chutou para fora de frente com o arqueiro Anderson.

De tanto pressionar, os donos da casa abriram o placar. O meia atacante González, aos 11 minutos, aproveitou uma sobra de bola na entrada área e chutou sem chances de defesa para o goleiro do Bahia, colocando 1 a 0 no marcador.

O Tricolor tentou equilibrar a partida e teve uma boa chance de empatar com o atacante Élber, que finalizou para a intervenção de Vanderlei. Em seguida, o Santos ampliou o placar com Gabigol, aos 29 minutos. O atacante aproveitou um contra ataque e, na saída do goleiro Anderson, anotou o segundo gol do time santista.

No final do jogo, a equipe do técnico Enderson Moreira tentou reagir e diminuir o placar, mas esbarrou na marcação santista, sem levar perigo ao gol adversário. Fim de jogo, Santos 2 a 0 no Bahia.

adblock ativo