Vindo de uma apresentação convincente no empate contra o Flu e com campanha de G-4 no segundo turno, o Bahia certamente repetiria seu time para o jogo desta quitna-feira, 9, contra o Santos.

Era o que se esperava, mas o técnico Gilson Kleina resolveu mudar. Com as entradas de Fahel e Léo Gago nos lugares de Uelliton e Diego Macedo, o Tricolor caiu muito de rendimento e viu sua série de embates sem derrota ruir diante do Santos: 1 a 0 na Vila Belmiro.

O resultado fez o Esquadrão, que ainda perdeu chances claras de marcar, cair para 16º no Brasileirão, a um ponto da zona de rebaixamento. No domingo, a equipe encara, na Arena Fonte Nova, a Chapecoense, que a ultrapassou nesta quinta ao golear o Inter, em casa: 5 a 0.

Daniel Dórea Bahia perde para o Santos e fica a um ponto do Z-4

Surpresa ruim

Surpreendente, a escalação promovida por Kleina trouxe problemas ao Bahia logo no início do jogo. Com um minuto de bola rolando, Geuvânio e Leandro Damião já haviam perdido chances. Recuados, os volantes Fahel e Léo Gago excluíam a possibilidade de a equipe fazer uma marcação mais alta e prejudicavam a saída de bola.

Assim, ficou fácil para Leandro Damião marcar de cabeça, após cruzamento de Patito, aos 10 minutos. A bola ainda bateu no atrapalhado zagueiro Demerson antes de entrar.

E o jogo se arrastou até o fim de forma inusitada. Mesmo atuando muito mal e correndo risco de levar mais gols, o Bahia assustou em várias oportunidades o desorganizado Santos.Aos 28 do primeiro tempo, Rafael Miranda mandou para fora com o goleiro adversário caído no chão.

Na etapa complementar, a equipe veria cair em seu colo outras duas chances de ouro de empatar a partida. Antes delas, aos 17 minutos, o meia Marcos Aurélio - que substituiu Léo Gago no intervalo - bateu falta de muito longe e contou com desvio para acertar a trave.

Nos minutos finais, veio a desesperada pressão tricolor em dois lances de bola parada. Aos 46, Emanuel Biancucchi cobrou escanteio fechado, com muito veneno, e a bola sobrou para Demerson, que errou. Logo depois, em outro escanteio, Kieza desperdiçou de cabeça bom cruzamento de Marcos Aurélio.

Na entrevista coletiva após o apito final, Kleina falou sobre a situação do elenco, com dois meses de atraso nos salários: "Quando vencemos Sport e Flamengo, já havia o atraso. Ou seja, não é desculpa".

