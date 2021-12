Bahia perde para o Santa e fica fora do Nordestão

O Bahia deixou o nervosismo tomar conta e acabou desclassificado em casa neste domingo, 17, nas semifinais da Copa do Nordeste, ao perder por 1 a 0 para o Santa Cruz em plena Fonte Nova.





O gol solitário da partida saiu no 1º tempo, aos 13 minutos, com Grafite. O que se viu depois foi o Tricolor melhor, pressionando, mas não obteve o empate que o classificaria. O jogo de ida havia sido 2 a 2.

A batalha em campo se tornou briga nos minutos finais. O técnico do Santa Cruz, Milton Mendes, desferiu uma cabeçada no auxiliar técnico do Bahia, Eduardo Souza. A confusão gerou outra nos vestiários.

Eliminado, o Esquadrão se concentra nas semifinais do Baiano, pelo qual enfrenta o Fluminense de Feira em jogo de volta na quarta-feira. Já o Santa pega o Campinense na final do Regional.

O jogo

A partida já começou tensa, marcada por erros na saída de bola de ambos os times. Para não perder a bola em situação tão crítica, a zaga do Santa apelou para o 'chutão' repetidas vezes. A do Bahia, não. Aos 13 minutos, Paulo Roberto recuou para Robson pressionado por Grafite; o zagueiro tricolor perdeu a bola para o atacante, que tirou de Lomba e empurrou para o gol.

Com um placar que o tirava da competição, o Bahia partiu para cima, e de fato conseguiu dominar nos 30 minutos finais da etapa. O retorno de Danilo Pires melhorou muito a chegada do Tricolor ao ataque pelo lado direito, e todas as chances surgiram por ali. Aos 21, o volante fez bela jogada como ponta e cruzou para Edigar Junio, que desviou; a bola raspou a trave e foi para fora.

Aos 35, cruzamento da direita e desvio de cabeça, de Thiago Ribeiro; Tiago Cardoso mandou para fora. Aos 38, um lance idêntico, com cabeçada de Edigar Junio. O goleiro coral mandou para escanteio.

A sensação no final do primeiro tempo era de que o Esquadrão estava melhor, mas o erro de Robson e Paulo Roberto fazia diferença. Nos primeiros minutos do segundo tempo, porém, isso mudou.

Nervoso, o Bahia errava demais nos passes. Aos 7, o time de Doriva se safou de forma incrível: Grafite dominou como quis a bola na área, com o peito, e de cara com Lomba, chutou por cima do gol. O único lance de real perigo do Tricolor foi aos 20: Danilo Pires disparou pela direita e cruzou à meia altura; Hernane, de peixinho, tentou marcar, mas mandou para fora.

O jogo prosseguiu sem o Bahia conseguir criar qualquer outra chance de gol. Enquanto o tempo passava, o nervosismo, obviamente, crescia. E ele explodiu em torno dos 30 minutos, quando Grafite caiu no gramado para sair de maca.

Por conta da 'cera', o árbitro aplicou um cartão amarelo no centroavante. Os jogadores do Bahia, então, pediram a expulsão do centroavante - já que, no 1º tempo, o telão da Fonte Nova havia anunciado erronamente um cartão a ele. O bate-boca chegou aos bancos, onde integrantes da comissão técnica dos dois times entraram em conflito. Acaba ali o jogo, sem nada de destaque após episódio.

