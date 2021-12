Em uma noite em que nada deu certo para o Bahia, o tricolor baiano perdeu por 3 a 1 para o Santa Cruz nesta terça-feira, 28, no Estádio do Arruda, em Recife. Com os meias jogando mal, o tricolor não conseguiu criar chances e ataque ficou na dependência dos recuos de Maxi, que não estava em uma noite inspirada.

Bruno Porciuncula Bahia perde para o Santa Cruz no Arruda e cai uma posição

O Bahia já está sem vencer há três rodadas e, com a derrota, caiu uma posição, para 7º, com 25 pontos. O tricolor baiano agora vai até Natal, onde enfrenta o ABC, no Estádio Frasqueirão, sexta-feira, 31, às 21h30.

Lances disputados

O primeiro tempo começou com o Santa Cruz partindo para cima, mas sem grandes sustos. O Bahia começou a equilibrar a partida e chegava com perigo, principalmente em bolas lançadas por Souza na área. Kieza perdeu duas chances de abrir o marcador aos 25 e 26 minutos.

Sérgio Soares reclamava com os meias Tiago Real e Eduardo, que não apareciam para pegar a bola. Aos 36, lançamento na área do Bahia, a bola desvia na zaga e cai nos pés de Luisinho. O goleiro Douglas foi para cima e ele cruzou rasteiro nos pés de Anderson Arquino que, sozinho, só tem o trabalho de tocar para o fundo da rede.

O Santa ainda comemorava o gol quando, dois minutos depois, Adriano cobrou escanteio na cabeça de Thales para empatar a partida.

O tricolor pernambucano ainda teve chance de marcar aos 45 minutos. Lelê recebeu livre na entrada da área, tirou Douglas Pires da jogada e tocou no meio, mas nenhum atacante do Santa tava na área.

Após o apito do árbitro, Toni - que havia entrado no lugar de Adriano, machucado - se estranhou com Lelê e o jogador do Santa caiu. Jogadores dos dois times discutiram e se empurraram, mas ninguém levou cartão.

Bahia volta melhor

O segundo tempo começou com o Bahia quase virando a partida. Aos 5 minutos, Tony cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e sobrou para Marlon, que acertou uma bomba para bela defesa do goleiro do Santa Cruz. Três minutos depois, Tony cruzou novamente e Maxi desviou acertando a trave do Santa Cruz.

Apesar da pressão do tricolor baiano, quem marcou foi o Santa Cruz. Aos 18, Lelê roubou a bola e tocou para Anderson Arquino. Ele viu Luisinho pela direita e fez o passe. Luisinho chutou forte, cruzado, sem chances para Douglas.

Aos 27 minutos, Sérgio Soares foi pro tudo ou nada e colocou o atacante Alexandro no lugar do volante Souza. Mas, com os meias ainda apagados, o centroavante pouco pôde acrescentar.

E quem fez mais um gol foi o Santa Cruz. Em contra-ataque, Carlinhos tocou para Luisinho, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes.

adblock ativo