O Bahia jogou muto mal na noite desta quarta-feira, 4, no Castelão, e perdeu por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, pelo jogo de ida da decisão da Copa do Nordeste.

Bahia perde para o Sampaio Corrêa e fica em desvantagem na final

Se quiser ser tetracampeão, o Esquadrão terá de vencer por dois gols de diferença neste sábado, 7, às 17h45, na Arena Fonte Nova.

Triunfo por 1 a 0 do time de Enderson Moreira levará o duelo para os pênaltis; qualquer outro resultado positivo por um gol de vantagem dará o título aos maranhenses por causa do critério do gol marcado fora de casa.

Fora por cartão

O Bahia perdeu uma peça importante para o jogo deste sábado, que vale o título do Nordestão. O lateral-direito Nino Paraíba recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.

Como João Pedro foi negociado pelo Palmeiras – estava no Esquadrão por empréstimo –, o técnico Enderson Moreira terá que improvisar um jogador na posição ou usar alguma peça da base.

O jogo

Desligado no início, o Bahia sofreu um gol relâmpago, antes do primeiro minuto. O escanteio foi cobrado da esquerda da defesa, Uilliam subiu no meio de Lucas Fonseca e Tiago e cabeceou firme para abrir o placar.

Na única boa chance do Bahia na etapa inicial, Nino cruzou e Régis pegou de primeira, mas Andrey espalmou. Na sobra, Zé Rafael bateu rasteiro, na zaga.

Na segunda etapa, Uilliam perdeu chance na cara. No melhor ataque do Bahia, Vinicius cobrou falta, Tiago cabeceou e Andrey soltou a bola, que bateu na trave e voltou para o goleiro.

Nos acréscimos, o Bahia marcou com Vinicius, mas o bandeira errou ao marcar impedimento de Nino.

