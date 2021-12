Bahia perde para o Primavera-SP, mas avança na Copinha

O Bahia perdeu nesta quinta-feira, 9, para o Primavera-SP por 3 a 1, no estádio Ítalo Mario Limongi, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar do resultado negativo, o Esquadrãozinho avançou à segunda fase como vice-líder do Grupo 13, devido o triunfo do Tupi-MG diante do XV de Piracicaba.

Com o resultado, o Tricolor se tornou o segundo colocado da chave, com quatro pontos - um triunfo, um empate e uma derrota. O próximo adversário do Esquadrãozinho será o Athletico-PR, líder isolado do Grupo 14 e com 100% de aproveitamento. A data, horário e local da partida serão divulgados em breve.

A primeira rede a balançar em Indaiatuba foi do lado paulista. Aos 21 minutos da primeira etapa, Vitor Fidélis abriu o placar para a equipe paulista. Dez minutos depois, o atacante Thiago empatou o duelo para o Tricolor. No entanto, faltando cinco minutos para o fim da partida, o lateral do Bahia, Hiago, marcou contra e deu números finais à partida.

O time do técnico Pablo Fernandez atuou com Fabrício; Douglas Borel, Lucimário (Vinícius), Enck e Hiago; Rodrigo (Josué), Luiz Felipe (Railan) e Douglas (Matheus Índio); Daniel, Thiago (João Pedro Silva) e Marcelo Ryan (Elly).

