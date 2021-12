Bahia perde para o Paysandu e acaba com série invicta

O Bahia perdeu a invencibilidade de seis partidas na Série B. Na noite desta terça-feira, 13, em Belém do Pará, o Esquadrão fez uma péssima partida e acabou derrotado pelo Paysandu por 2 a 1.

"Não era o resultado que a gente esperava. Infelizmente dois jogos conseguimos um ponto. Isso é muito ruim pra quem está brigando lá em cima", falou Hernane, autor do gol tricolor no jogo.

Mesmo com a derrota, a equipe comandada por Guto Ferreira, que tem 36 pontos, seguiu a dois pontos do G-4 da Série B, pois os resultados foram favoráveis. Neste sábado, o Bahia vai enfrentar o Goiás, na Fonte Nova, 18h30. O triunfo será fundamental para as pretensões da equipe na competição.

O jogo

Mesmo com espaço para atacar, o Bahia errou muitos passes e abusou dos lançamentos. Para piorar, Tiago Luís cobrou escanteio e Leandro Cearense subiu mais que a marcação para cabecear no canto esquerdo de Muriel e abrir o placar, aos 16 minutos.

Aos 40, o primeiro lance de ataque do Esquadrão: Renato Cajá errou um passe, mas contou com a sorte e a bola sobrou ao seu gosto, mas na perna direita. Com isso, o meia chutou por cima.

Nos acréscimos, o próprio Cajá cobrou escanteio e Edigar Junio perdeu oportunidade incrível na pequena área. Livre, o atacante mandou de 'peixinho' para fora.

O segundo tempo começou amargo para o Bahia. Logo aos sete minutos, Tiago Luís pegou sobra de bola fora da área e chutou de primeira. Mal colocado, Muriel falhou. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não o suficiente: 2 a 1.

Aos 28, Hernane diminuiu em cobrança de pênalti, mas o tricolor seguiu mal e não conseguiu o empate.

