Bahia perde para o Paraná e fica ameaçado de sair do G-4

Não foi uma noite feliz para o torcedor do Bahia. Em mais uma partida em que o time jogou mal, o tricolor baiano perdeu para o Paraná por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 4, no Durival de Britto.

Sem se encontrar em campo, com o meio-campo tendo dificuldades de ir ao ataque e Kieza perdido, o tricolor baiano só pressionou no final do segundo tempo, mas não conseguiu o empate.

Com o resultado, o Bahia estacionou na quarta colocação com 38 pontos e pode, no final da rodada, cair para a 5ª posição. O tricolor volta a campo terça-feira, 8, às 19h, contra o Macaé, na Arena Fonte Nova. Para a partida, Sérgio Soares não vai contar com Souza e Zé Roberto, que receberam o terceiro cartão amarelo.

Jogo truncado

O primeiro tempo foi de poucas chances de gol para as duas equipes. O Paraná, que dominou o primeiro tempo, assustou Douglas aos 13 minutos. Após ótima jogada do Paraná pela esquerda, a bola sobrou com Henrique, que soltou uma bomba no travessão.

As únicas chances de gol que eram com faltas perto da área. E foi em uma falta que saiu o primeiro gol do tricolor paranaense. Aos 26 minutos, Jailton fez falta em Ricardinho na quina da grande área. Rafael Costa cobrou com categoria e colocou no fundo da rede.

Mesmo com o gol, o Paraná continuou pressionando o Bahia. O tricolor baiano tinha dificuldades na saída de bola, favorecendo a defesa do Paraná. O único chute a gol do Bahia foi aos 34 minutos. Máxi recebeu pela esquerda e bateu cruzado, para fora.

O Paraná ainda teve chance de ampliar aos 42. Em nova falta, de frente para o gol, Rafael Costa cobrou em cima da barreira.

Pressão do Bahia no final

O segundo tempo começou com o Bahia indo para o ataque, mas as falhas eram as memas da primeira etapa: o time não conseguia penetrar na defesa do Paraná, que tentou aproveitar o contra-ataque. O tricolor baiano avançou a zaga e investiu pelas laterais, principalmente com Zé Roberto.

E o Paraná foi quem teve chance de ampliar. Aos 14, Carlão deixou a bola para Henrique na entrada da área, que chutou de primeira, mas para fora.

Sérgio Soares tentou mudar o panorama da partida colocando Eduardo no lugar Gustavo Blanco e João Paulo, no de Zé Roberto. As alterações não surtiram efeito, pois o "cérebro" do time continuou a ser Souza, que não estava em noite inspirada.

O Paraná assustou mais uma vez aos 28. O goleiro do Paraná Felipe Alves mandou a bola para o ataque, Robson vacilou, e Carlão dominou. O atacante do Paraná ficou cara a cara com Douglas, e chutou forte, a bola desviou no goleiro do Bahia e saiu pela linha de fundo.

Aos 32, Luis Felipe, que já tinha amarelo, fez falta em Vitor e recebeu o segundo, sendo expulso. Sérgio Soares foi para o tudo ou nada e colocou Alexandro no lugar de Pittoni.

O Bahia passou a dominar e pressionar, mas não conseguiu furar o bloqueio paranaense.

