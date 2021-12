Bahia perde para o Palmeiras e fica a 6 pontos do Z-4

Uma noite para ser esquecida pela torcida tricolor na noite desta quarta-feira, 17. Apresentando um futebol melancólico, sem empolgação em campo, o Bahia perdeu em casa para o Palmeiras por 1 a 0, em partida válida pela 31ª rodada da Série A.

Com o resultado, o Bahia permanece na 16ª posição com 36 pontos e vê sua distância para o rebaixamento cair para seis pontos, ao perder para um concorrente direto na disputa para fugir da degola. Já o Palmeiras respira na competição, chegando aos 29 pontos, e sobe para o 17º lugar.

Agora, tanto Bahia quanto Palmeiras torcem contra o Sport (19º lugar, 27 pontos), que joga nesta quinta-feira, 18, às 21h, contra o Ponte Preta, na Ilha do Retiro. Caso o time pernambucano vença seu confronto, o tricolor baiano vai terminar a rodada apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Quem também se aproximou na disputa para permanecer na Série A foi o Figueirense, ao vencer o Internacional fora de casa por 3 a 1, chegando ao 18º lugar com 28 pontos.

O jogo - E todo o esforço para trazer a dupla Barcos/Marcos Assunção valeu a pena. O atacante argentino, que jogou na última segunda-feira, 17, na seleção argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, chegou em Salvador apenas às 18h, indo direto para o estádio devido a um atraso no seu voo. Já o volante entrou em campo mesmo sem estar com 100% da sua condição física.

Os dois jogadores eram os principais responsáveis pelas jogadas do time paulista na partida. O atacante Barcos recebia bolas no ataque e tentava cavar faltas, para as perigosas cobranças de Marcos Assunção. Foi assim logo aos cinco minutos, quando Marcelo Lomba espalmou a bola cobrada no canto pelo volante palmeirense.

Treze minutos depois, o jogador argentino seria decisivo na jogada que abriu o placar em Pituaçu. Após um chute do goleiro Bruno, a bola sobrou no ataque para Barcos. O jogador conduziu a bola pelo lado esquerdo da área e cruzou na cabeça de Betinho, que mesmo com dois jogadores do Bahia na área (Titi e Fahel), subiu sozinho para marcar de cabeça.

Já o Bahia, apesar de ter praticamente o mesmo domínio de bola do Palmeiras, não conseguia criar uma chance clara de gol. O lance mais perigoso do tricolor baiano veio de uma cobrança de falta com Neto, aos 31 minutos, quando o goleiro Bruno escorregou e quase não conseguiu defender o chute. Aos 39, Kléberson também teve uma chance dentro da área, mas bateu mal e colocou para fora.

No intervalo, o técnico Jorginho tirou o meia Zé Roberto, apostando no veloz Lulinha. Nada adiantou. O Bahia continuou sem criar perigo para o goleiro Bruno, apenas assustando em uma ou outra bola parada com o lateral Neto.

Já o Palmeiras apenas segurava o jogo e apostava em lances de contra-ataques. Aos 10 minutos, Barcos quase marcou em um belo chute de primeira, que passou muito perto do gol de Marcelo Lomba.

Sem grandes emoções na etapa final, a jogada mais importante acabou sendo uma polêmica bola na mão do volante Diones, aos 24 minutos. O juiz Leandro Pedro Vuaden não marcou e mandou seguir o jogo. Apesar da dúvida, a jogada não influenciou o resultado da partida, que frustrou a maioria dos 18 mil torcedores que foram ao estádio de Pituaçu e começam a fazer contas para se livrar do rebaixamento.

