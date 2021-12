Perdeu, mas passou. Jogando na primeira marcha, meio de ressaca pela conquista do título baiano, o Bahia foi derrotado por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 25, pelo Londrina, no Estádio do Café (PR). Apesar disso, garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil por ter vencido a primeira partida por 4 a 0 em Salvador.

Felipe Da Redação Bahia perde para o Londrina, mas avança às oitavas da Copa do Brasil

O sorteio da próxima fase deve ocorrer no próximo dia 2, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Porém, o Tricolor já volta a campo neste domingo, 28, às 16h, pela rodada de abertura da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova.

O Jogo

O Esquadrão levou um susto ainda no primeiro minuto de jogo: Paulinho saiu mal pro jogo e perdeu para Anderson Leite, que avançou sem marcação e chutou errado de fora da área. A bola sobrou para Anderson Oliveira, que só completou para o gol.

O início surpreendente deu moral ao LEC, que se empolgou e partiu para cima. Mas, depois de levar perigo em uma falta cobrada na área, o time paranaense ‘deu leite’: aos 21 minutos, Germano recuou mal e Fernandão pegou a bola de frente para o goleiro. E o torcedor sabe: assim, o camisa 20 não perde: 1 a 1.

Mas o resultado não ficou muito tempo igual: 12 minutos depois, o Londrina puxou um contra-ataque pela direita e Artur chegou afobado no desarme, cometendo o pênalti. Na cobrança, o veterano Dagoberto colocou o Tubarão na frente.

Apesar de precisar do resultado, o LEC voltou para a segunda etapa muito desorganizado, fazendo um favor ao Esquadrão – que também não demonstrava muito interesse em empatar. O Tricolor esperou o adversário em seu campo para puxar contragolpes, mas não os conseguiu.

Ao mesmo tempo, dificilmente o Londrina conseguia assustar, mesmo diante da pouco confiável defesa tricolor. Os principais momentos ofensivos da equipe paranaense foram em jogadas aéreas. A exceção foi a chegada de Luquinha aos 22. Embora tivesse bastante espaço no meio da zaga do Esquadrão, o meia tentou colocar no ângulo e mandou para fora.

Em um dos poucos lances perigosos do Bahia, Artur iniciou um contra-ataque, tinha três opções para tocar, mas escolheu a pior. Flávio recebeu na direita, mas chutou mal.

No fim, ficou a sensação de que o Bahia fez bem menos do que poderia, mesmo administrando vantagem tranquila. Esta também foi a avaliação de Ramires.

“Começamos o jogo desatentos: eles começaram a mil e a gente, muito abaixo. Graças a Deus conseguimos a classificação, que era o principal, mas sabemos que erramos bastante no 1º tempo. No decorrer do jogo, conseguimos ter a posse da bola, mas eles ampliaram o placar. Depois, no 2º tempo, tiveram mais chances deles”, analisou.

