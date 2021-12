A expectativa era de grande público no primeiro jogo em uma tarde de sábado na Fonte Nova nesta Série B. Mas a chuva atrapalhou, compareceram pouco mais de 9 mil pagantes, e o pior é que foi melhor assim.

Daniel Dórea Bahia perde para o Londrina em casa e sai do G-4

O Bahia manteve seu nível baixo de atuações e, desta vez, lamentou a primeira derrota em casa na competição: 2 a 1 para o Londrina e time fora do G-4, na 5ª posição.

Durante e ao final do embate, boa parte da torcida pediu a saída do técnico Doriva. Agora, a equipe fará dois jogos seguidos como visitante, a começar pelo duelo com o Tupi, em Minas, na terça às 19h15. O zagueiro Lucas Fonseca, um dos mais criticados neste sábado, 18, está fora pelo terceiro amarelo.

Partes distintas

A etapa inicial na Fonte teve duas partes distintas. Uma delas durou menos - os primeiros 15 minutos -, mas foi mais legal, com o domínio de um Londrina disposto a surpreender com eficiente marcação por pressão, toque de bola e até lances de efeito.

Talvez a disposição para exibir esse jogo tenha surgido por conta do lance inaugural do duelo. Com 50 segundos de bola rolando, teve trama com toques de letra e de calcanhar antes de Zé Rafael aparecer na cara do gol e tocar com categoria para a rede.

Assustado, o Bahia demorou a reagir. Só assistia à supremacia paranaense e quase levou mais dois gols. Itamar parou na arrojada defesa de Marcelo Lomba, aos cinco minutos, e Jô errou em tentativa da entrada da área, aos 11.

Depois desse início interessante, mas incômodo para a torcida presente, começou a sessão do Tricolor dominante, esta insossa, digna de um time que, mesmo com um elenco muito superior ao de quase todos os rivais da competição, não se acerta.

O Esquadrão só tinha chegado em finalizações sem perigo de Hernane e do como sempre apagado Thiago Ribeiro até Régis - que, substituindo Renato Cajá, foi o mais ativo em campo - sofrer uma falta na entrada da área. Na cobrança, aos 26 minutos, Juninho espantou a zica das bolas na trave (são quatro na Série B e oito no ano) e acertou o ângulo. O gol, no entanto, não empolgou a equipe, que foi para o intervalo sem criar mais nenhuma chance.

O tempo complementar começou com uma nova versão do Londrina, que passou a explorar os contra-ataques. Léo e Jô chegaram perto de recolocar os visitantes na frente.

Por outro lado, se os visitantes adaptaram seu estilo à nova circustância da partida, o Bahia seguia na mesma. O técnico Doriva só fez substituições aos 15 minutos, mas as trocas foram de ordem técnica. Mudança tática apenas aos 30, e com direito a grito de "Burro!" vindo da arquibancada. Saiu o disposto Régis para a entrada do atacante Zé Roberto.

Faltavam 15 minutos, mais acréscimos, para Doriva provar que a alteração fazia sentido. Enquanto ele batia boa com um torcedor mais 'corneteiro', o time penava para ameaçar a meta defendida por Marcelo Rangel. As únicas iniciativas haviam sido em chute despretensioso de Luisinho e em tentativa de gol olímpico de Juninho, ambas defendidas pelo goleiro.

Doriva perdeu de vez a moral com a torcida aos 43, quando Itamar - o melhor do Londrina, mesmo gordinho e aos 36 anos - driblou Lucas Fonseca e tocou para Jô completar. A tarde melancólica terminou com vaias sem tamanho e grito de "Adeus, Doriva!" na Fonte.

adblock ativo