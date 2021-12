O Bahia perdeu por 1 a 0 para o Londrina nesta terça-feira, 4, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G-4 e caiu para a 7ª colocação da Sèrie B.

Da Redação Bahia perde para o Londrina e cai para 7ª colocação

Na próxima rodada, o Esquadrão enfrentará o Tupi-MG no domingo, 9, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Sèrie B.

Não deu tempo para nada! Aos 7 minutos, o Tubarão abriu o placar. Zé Rafael cobrou falta na medida para Anderson, que só teve o trabalho de desviar e vencer o goleiro Muriel, que não conseguiu defender.

O Bahia até que tentou se reencontrar no jogo após o gol, mas nada funcionava contra o sistema defensivo do Londrina. Aos 26, Filipe Soutto enfiou uma bomba e quase fez o segundo. Aos 28, outra vez ele, Filipe Soutto, de fora da área, mas Muriel conseguiu defender.

Ao fim do primeiro tempo, não parecia que o Esquadrão poderia reagir. Na etapa final, o Bahia seguiu sem acertar o último passe e não conseguiu fazer o gol de empate.

adblock ativo