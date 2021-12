Bahia perde para o Inter e volta a flertar com a lanterna

Após a 20ª rodada, com a derrota para o Cruzeiro, no dia 11 de setembro, o Bahia ocupou a lanterna pela primeira e única vez neste Brasileirão.

Agora, está novamente perto de ser o pior do campeonato. Neste sábado, 25, no Beira-Rio, levou 2 a 0 do Internacional, sem oferecer resistência, e caiu para a penúltima (19ª) colocação, apenas um ponto à frente do lanterninha, Criciúma.

No próximo domingo, no horário local de 19h, tem a chance de buscar a recuperação contra o Palmeiras, na Fonte Nova.

Inexistente

O Bahia praticamente não existiu na primeira etapa em Porto Alegre. Escalado com três volantes e dois meias para municiar um único atacante, o time só assustou em cobranças de falta de Emanuel Biancucchi.

Na primeira, aos 25 minutos, ele cruzou da intermediária, a bola bateu em Fabrício e quase enganou o goleiro Alisson, que se recuperou e defendeu.

O arqueiro colorado voltou a trabalhar aos 34. O lance foi quase igual, mas desta vez Uelliton testou para ele armar uma bonita ponte. Foi só o que fez o Tricolor no tempo inicial.

Antes disso, aos 9 minutos, Alan Patrick já havia aberto o placar para o Inter. Ele chutou de fora da área, no meio do gol, e Marcelo Lomba aceitou.

Aos 38, Nilmar fechou a contagem da primeira metade do jogo ao receber de Jorge Henrique e balançar a rede em finalização de pé direito.

A tentativa de mudança do Bahia para o tempo final foi a entrada de Potita, que partia apenas para seu segundo jogo pelo Esquadrão em 2014.

Não houve efeito positivo nenhum. Mesmo o Inter, que chegou a ameaçar partir para uma goleada histórica nos primeiros minutos, acabou relaxando. O máximo que o Tricolor conseguiu foi um gol de Henrique, anulado, aos 22.

