Bahia perde para o Grêmio e continua na zona de rebaixamento

As sinas do Bahia e de Kleina continuam. Neste domingo, 31, mais uma vez, o Tricolor marcou bem e sofreu poucos sustos, mas não fez o suficiente para escapar da zona de rebaixamento ou para que o técnico vencesse a primeira no comando da equipe na Série A. 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada.

Como se tornou de praxe nas últimas partidas, a etapa inicial foi de poucas emoções. Tudo indicava que o Esquadrão voltaria com mais um empate. Mas bastou uma rápida blitz do time gaúcho no início do segundo tempo para virar o filme.

Aos 18 minutos, Barcos marcou o único tento da partida. Com o gol, o Tricolor acordou e até ensaiou uma reação, mas, como também se tornou de praxe, a equipe esbarrou nas próprias limitações técnicas.

O jogo

Jogar fora de casa parece não intimidar mais o Bahia. Novamente, o time soube se fechar. Repetindo a formação que venceu o Internacional, Kleina armou duas linhas de quatro jogadores, e anulou os velozes atacantes gremistas.

Mas as semelhanças com a partida de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, pararam por aí. Diferente daquela, a transição da defesa para o ataque foi ineficiente, e o Bahia pouco levou perigo no contra-ataque.

A aposta foi no lado esquerdo. Com Rafinha e Guilherme Santos por aquele lado, Kleina buscou a velocidade. Mas o atacante estava em noite pouquíssimo inspirada, e o lateral não conseguiu repetir a boa atuação de Pará contra o Colorado.

Uma das melhores oportunidades do Bahia, aos 15 do primeiro tempo, foi por aquele lado. Mas, a partir daí, os dois só deram espaços. Sorte que Alan Ruiz também não estava bem.

Felipão mexeu e colocou Matheus Biteco no intervalo. Com ele caindo pela direita, o Grêmio praticou uma rápida blitz. Primeiro, o meia chutou de dentro da área. Depois, aos 18, achou Giuliano em boa posição para virar o jogo para Dudu. O gol de Barcos saiu chorado, e ainda contou com uma falha de Roniery na marcação.

Com as mudanças após o gol, o Bahia cresceu e pressionou o Grêmio nos minutos finais. Mas se o roteiro de boa marcação foi seguido, o de falta de talento no ataque também se fez realidade. Rhayner deu mais velocidade, mas não conseguiu chegar à área. Henrique, destaque contra o Inter, pouco apareceu. E Maxi fez mais um jogo discreto. Apesar dos pedidos do treinador por mais criatividade durante toda a semana, os homens de frente do Bahia terminaram mais um jogo em dívida.

Vítor Villar Bahia perde para o Grêmio e continua na zona de rebaixamento

