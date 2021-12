Bahia perde para o Fluminense, que não evita o rebaixamento

Em sua despedida do Brasileirão, o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na tarde deste domingo, 8, na Arena Fonte Nova. Mesmo com a vitória, o Fluminense foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

O time carioca fez o seu papel, mas não teve sorte nos resultados dos concorrentes. O Coritiba venceu o São Paulo por 1 a 0, o que impediu o Fluminense de sair da zona maldita. O Pó de Arroz acabou o campeonato na 17ª posição, com 46 pontos.

Já o Bahia encerrou sua campanha na 14ª posição, com 48 pontos. A derrota quebrou a sequencia de três vitórias seguidas do tricolor baiano e pôs fim ao objetivo do time de ficar entre os dez primeiros colocados.

O gol tricolor foi marcado por William Barbio, aos 41 minutos do primeiro tempo, aproveitando grande jogada de Mraquinhos Gabriel. Já o Fluminense virou o placar no segundo tempo, com Rafael Sóbis aos 10 minutos e Samuel, que entrou no decorrer da etapa derradeira, aos 37 minutos.

Bahia começa melhor - O Bahia começou a partida querendo justificar a presença da torcida tricolor, que lotou o estádio da Fonte Nova. Logo aos quatro minutos o meia Talisca arriscou um forte chute de fora da área e no rebote de Cavalieri, Marquinhos quase abriu o placar para o tricolor.

Após o bom começo do tricolor, o Fluminense passou a ter mais posse de bola e criar as melhores chances de gol. Rafael Sóbis e Kennedy quase marcaram para o time carioca em descuidos da defesa do Esquadrão.

Ainda na etapa inicial o Bahia conseguiu equilibrar o jogo e dar trabalho ao goleiro do Fluminense com chutes de Barbio e Talisca, que fizeram um bom primeiro tempo.

De tanto chegar com perigo a meta adversária, o Bahia abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, depois de bela jogada do meia Marquinhos que terminou na finalização certeira do atacante Barbio.

Fluminense pressiona - Com o resultado que rebaixava o time das Laranjeiras para a segunda divisão, o Fluminense voltou para a segunda etapa encurralando o Bahia, que acuado pouco produzia em contra-ataques.

Depois de perder um gol inacreditável aos três minutos da segunda etapa, ao driblar o goleiro e chutar para fora, o atacante Rafael Sóbis em bela jogada individual cruzou para Wagner só empurrar para as redes do Bahia, aos 10 minutos da etapa final.

Só levando perigo a meta de Cavalieri com chutes de Talisca de fora da área, o Bahia sofria pressão de um Fluminense desesperado para conseguir o resultado positivo. E o gol da vitória do Flu veio em mais uma jogada de Sóbis, que cruzou para Samuel desviar e fazer o segundo tento dos cariocas, aos 37 minutos do segundo tempo.

Mesmo não sofrendo maior pressão do Esquadrão e conseguindo manter o resultado positivo até o fim da partida, o Pó de Arroz não evitou o descenso pela vitória do Coritiba contra o São Paulo por 1 a 0.

