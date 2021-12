Bahia perde para o Flu e amarga mais um resultado negativo

Um vacilo de concentração num lance bobo de falta no 2º tempo foi o suficiente para decretar mais uma derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro 2013. Na despedida do 1º turno do torneio, o Esquadrão não resistiu a um Fluminense de altos e baixos e perdeu no Maracanã por 1 a 0.

O resultado deixa o Bahia fora do Top 10 após metade dos 38 jogos do certame. Com 23 pontos, a equipe amanhece o domingo na 13ª posição e ainda pode perder mais uma casa no complemento da rodada, neste domingo, para o Flamengo, que tem os mesmos 22 pontos alcançados pelo Fluminense com o triunfo.

O tricolor volta a campo pelo Brasileiro nesta quarta-feira, quando recebe o Criciúma na Fonte Nova.

O jogo - O Bahia teve mais de uma chance de abrir o placar no primeiro tempo, e o Fluminense praticamente ficou só olhando o tricolor baiano jogar. Logo aos dois minutos, Fernandão foi lançado por Wallyson e ficou cara a cara com o goleiro Diego Cavalieri, mas bateu para fora.

Os donos da casa continuavam sem criar e, aos 31 minutos, foi a vez do centroavante devolver o favor. Fernandão tocou a bola para Wallyson fora da área, que bateu por cima. O Fluminense só teve uma chance na etapa inicial, aos 41, com Wagner em cobrança de falta; a bola passou perto do travessão e saiu.

Ainda antes do fim, aos 42 e aos 43 minutos, o Bahia quase marcou. Primeiro com Angulo, que bateu forte de fora da área. Diego Cavalieri, seguro, espalmou para fora.

Após a cobrança de escanteio, a bola sobrou novamente para Fernandão de frente para o gol, mas o atacante do Bahia novamente chutou para fora.

No segundo tempo, o Fluminense melhorou. Na volta do intervalo, o técnico Vanderlei Luxemburgo trocou Marcos Junior e Willian pelo jovem Biro Biro e pelo experiente Felipe. Logo aos 8 minutos, o meia lançou o jovem atacante, que tentou tirar a bola de Marcelo Lomba, mas o goleiro do Bahia defendeu.

Aos 20 minutos, num cochilo da defesa tricolor, Felipe cobrou rápido uma falta, Rafael Sobis bateu de fora da área e Marcelo Lomba espalmou nos pés de Biro Biro, que não perdoou.

A partir daí o jogo teve poucas chances e coube ao Fluminense administrar o placar.

