Bahia perde para o Flamengo, fora de casa, e completa seis jogos sem vencer

O Bahia saiu na frente a até teve chances de ampliar, mas não resistiu à pressão do Flamengo e terminou derrotado por 3 a 1, neste domingo, 10, no Maracanã. O tropeço na 32ª rodada marcou o sexto jogo seguido sem triunfo do Tricolor nesse Campeonato Brasileiro. A equipe se manteve na nona posição, com 43 pontos, mas passou a ver o G-7 e o sonho da Libertadores mais distantes.

Roger Machado agora terá a semana livre para treinar a equipe e encontrar soluções que façam o time voltar a vencer. O próximo compromisso do Bahia será contra o vice-líder Palmeiras, na Arena Fonte Nova, em jogo marcado para o próximo domingo.

Começou bem

Com dez minutos de jogo, o Fla já havia tomado o controle das ações e empurrado o visitante para seu campo de defesa. Gabriel Barbosa não se limitava a esperar a bola dentro da área e era quem mais incomodova o defensores. Ora no lado direito, ora no lado esquerdo, o camisa 9 aparecia como opção de jogada a todo momento.

Até os quinze minutos foram quatro finalizações rubro-negras na direção do gol de Douglas. A mais perigosa delas veio dos pés de Everton Ribeiro, em chute de fora da área. A resposta do Esqudrão só veio aos 24 minutos, com Flávio, também em tentativa de longe.

Nesse momento, a pressão dos mandantes já era menor e a partida estava mais equilibrada. O desenho do jogo ainda era o mesmo, com o Flamengo mais ofensivo e o Bahia a espera de um contra-ataque, mas o ímpeto dos donos da casa já não era mais o mesmo daqueles minutos iniciais.

Até que, aos 38, em um lance bem curioso, o Bahia abriu o placar. Tudo começou no lado direito do ataque tricolor. Marí cortou passe que seria para Nino Paraíba, mas a bola bateu em Filipe Luís e sobrou justamente para o lateral, que foi até a linha de fundo e cruzou para Élber testar. Diego Alves fez uma ótima defesa, mas no rebote o próprio Élber chutou para área e contou com a sorte da bola tocar nas pernas de Arão antes de entrar no gol.

A virada

Junto com o segundo tempo veio o retorno da pressão Rubro-Negra, e com ela, os contra-ataques tricolores. Aos três minutos Élber avançou em velocidade, mas quem acompanhou o atacante foi Juninho que recebeu o passe, mas não soube o que fazer com a bola e terminou finalizando mal.

A chance fez falta principalmente porque o Flamengo chegou ao empate logo depois. Aos nove minutos Gabriel Barbosa foi acionado na direita e cruzou na medida para Reinier estufar as redes em cabeçada certeira. O prata da casa havia entrado no intervalo, no lugar de um apagado Vitinho.

Cinco minutos depois o Tricolor teve outra boa chance de voltar à frente do placar. João Pedro puxou ótimo contra-ataque e serviu Nino Paraíba, que foi travado por Rodrigo Caio na hora do chute.

O roteiro do jogo seguiu o mesmo e de tanto insistir o Flamengo chegou ao segundo gol. Nino Paraíba cortou mal e a bola ficou com Filipe Luís. Artur era quem estava mais perto do lateral, mas desistiu do lance e só assistir ele lançar Gabigol. O atacante então ajeitou para Bruno Henrique, que chutou de primeira e definiu a virada rubro-negra.

O gol matou as aspirações tricolores e deixou o Flamengo ainda mais dominante. Assim, o terceiro gol, marcado por Gabigol, foi só uma consequência do que era visto em campo.

