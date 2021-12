Bahia perde para o Cruzeiro e se complica no Brasileirão

As vaias e os gritos de protesto dos quase 9 mil torcedores que compareceram ao Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, neste sábado, 11, resumem a atual situação do Bahia no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Caio Júnior perdeu a terceira partida em casa, desta vez para o Cruzeiro, por 1 a 0, em jogo válido pela 16º rodada, e se complicou na tabela de classificação.

Essa foi a sétima derrota do Bahia no campeonato. O tricolor baiano permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 13 pontos, dois a mais que o Figueirense e o lanterna Atlético-GO, ambos com 11 pontos cada. O Cruzeiro, que começou a rodada em 8º, sobe duas posições e chega aos 26 pontos, se aproximando do grupo dos quatro primeiros colocados.

As duas equipes criaram boas oportunidades durante o jogo. Porém, com o gol logo no início da partida, o Cruzeiro se impôs e foi mais agressivo em alguns momentos. A princípio, o Esquadrão perecia ter sentido o balde de água fria, mas procurou chegar ao ataque na busca desesperada por evitar mais um vexame diante do seu torcedor - o que não aconteceu. O gol do meia Montillo, aos 9 minutos da primeira etapa, foi crucial e o Bahia não teve capacidade de reverter o placar em Pituaçu.

O próximo desafio do Esquadrão, na tentativa de se livrar do fantasma da Série B, é na próxima quarta-feira, 15, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h30. Também na quarta, mais cedo, às 19h30, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Estádio da Independência, em Minas Gerais.

O jogo - O Bahia entrou em campo diante de sua torcida com um peso nas costas: o tabu de não vencer em Pituaçu há quase dois meses. Mas o Cruzeiro tratou logo de atrapalhar os planos do tricolor: aos nove minutos do primeiro tempo, após boa jogada pela esquerda, o lateral Ceará cruzou na área e a bola sobrou para Montillo, que ajeitou e bateu no canto do goleiro Marcelo Lomba. Cruzeiro 1 a 0.

O gol parece ter desestabilizado o time baiano. Aos 18 minutos, o cruzeiro chegou mais uma vez com o volante Lucas Silva. Ele recebeu na intermediária e arriscou de longe e a bola passou com perigo, assustando o goleiro Lomba. Aos poucos, o Bahia buscava se recompor: dois minutos depois, Zé Roberto chegou pela direita e cruzou na área. A bola encontrou Rafael, que dominou e chutou forte, mas o goleiro Fábio defendeu.

O jogo ficou aberto em determinados momentos, mas o Bahia tinha dificuldades em sair jogando, pela forte marcação do time mineiro. As principais jogadas do tricolor foi do lado direito, com o lateral Zé Roberto. No primeiro tempo, o Bahia teve mais posse de bola - 52% contra 48% do Cruzeiro. Mas o time mineiro era mais agressivo e por pouco não ampliou o placar. Aos 35 minutos, Hélder perdeu a bola para Montillo na defesa do Bahia. O jogador cruzeirense avançou, invadiu a área e tocou para Borges. Na cara do gol, o atacante pegou mal e mandou para fora. Ao final da primeira etapa, o time baiano foi para os vestiários sob as vaias dos torcedores.

Bahia tenta - Na segunda etapa, tentando mudar a cara do time, o técnico Caio Júnior tirou o volante Fabinho e colocou o meia Lulinha e trocou o atacante Rafael pelo meia Caio César. O Bahia ficou mais agressivo e partiu pra cima do time mineiro. Aos quatro minutos, Gabriel recebeu cruzamento de Rafael, dominou no peito e tentou o chute, mas o goleiro Fábio fez boa defesa.

O Cruzeiro respondeu aos 13 minutos, quando o lateral Marcelo Oliveira tentou cruzar, mas a bola foi direto e por muito pouco não surpreendeu o goleiro Marcelo Lomba. Enquanto isso, o Bahia permanecia tentando buscar o gol, mas esbarrava na defesa cruzeirense. Aos 35 minutos, o meia Gabriel recebeu lançamento pela direita, passou pelo lateral Marcelo Oliveira e chutou forte. A bola passou perto da meta do goleiro Fábio.

Um minuto depois, Zé Roberto fez boa jogada pela direita e, na entrada da área, tocou para Gabriel, que arriscou, mas a bola resvalou na zaga do time mineiro. A torcida, que vaiava e gritava "oh, oh, oh, queremos jogador", viu mais um vez o time sair de campo de cabeça baixa, amargando mais uma derrota e na zona de rebaixamento.

