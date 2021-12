O Bahia foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, 11, o Esquadrãozinho perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), pelo mata-mata da segunda fase da Copinha. O Esquadrãozinho entrou em campo com quatro desfalques, dupla de zaga Everson e Bolívia, além de Felipinho (suspensos) e Cristiano, machucado.

​José Cairo* Bahia perde para o Cruzeiro e dá adeus à Copa São Paulo

Os gols do time mineiro foram marcados por Vitinho, aos 32 min, e por Cesinha, aos 39 min. O Esquadrãozinho não conseguiu repetir as boas atuações da primeira fase e viu a Raposa crescer na segunda etapa para garantir a classificação.

Agora, a equipe Celeste espera o resultado do jogo entre Bragantino x Trindade, que será realizada nesta quarta, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi Das Cruzes (SP), às 17h. Com a derrota, o time comandado por Aroldo Moreira foca as atenções no Campeonato Baiano Sub-20.

O Jogo

No gramado sintético do estádio Baetão, os dois times não entraram na partida pensando em levar para as penalidades. Apesar das dificuldades iniciais com o gramado, as equipes logo se adaptaram e partiram para cima, numa a partida franca, com as duas equipes indo para o ataque e propondo o jogo.

A primeira grande chance foi aos 16 min, quando Hugo Ribeiro, volante do Bahia, pegou uma bola pelo meio e enfiou um chutaço em direção ao gol do arqueiro do Cruzeiro. A bola passou raspando na trave.

O jogo seguiu em ritmo intenso até o fim do primeiro tempo. O atacante Douglas, do Esquadrãozinho, fez a torcida do Baetão gritar quando invadiu a área do Cruzeiro driblando todo mundo. Mas na hora do cruzamento, o defensor da Raposa cortou para longe.

Aos 40 min, em cruzamento na área, o atacante do Cruzeiro esteve a poucos centímetros de marcar o primeiro gol da partida. No entanto, na hora de cabecear, o defensor do Bahia apareceu para afastar a bola e salvar o Esquadrãozinho. Mesmo no fim da primeira etapa, o ritmo das duas equipes não caiu.

Em busca do primeiro gol

O segundo tempo iniciou da mesma forma que terminou o primeiro. Os dois times foram para cima em busca do primeiro gol. No entanto, aos 15 minutos, o ritmo caiu e o jogo ficou mais truncado. Caso o empate permanecesse, a partida iria para os pênaltis.

Apesar da queda de ritmo, o Tricolor conseguiu algumas investidas pela lateral esquerda, com Juninho. A partir dos 30 min, a Raposa passou a pressionar o Esquadrão. Aos 31 min, o atacante Vitinho infiltrou como quis driblando a zaga tricolor e fuzilou para abrir o placar no Baetão. O goleiro Deijair não pôde fazer nada. Um golaço.

Precisando do empate para levar o jogo aos pênaltis, o time do técnico Aroldo Moreira foi para cima. Aos 36 min, Itinga deu uma bicicleta dentro da área do time mineiro e quase empatou para o Bahia.

O Cruzeiro aproveitou a investida do Bahia, que passou a deixar mais espaço na defesa, e passou a incomodar mais.

Aos 38 min, Cesinha aproveitou o rebote da finalização de Thonny Anderson e para fazer o segundo gol do Cruzeiro. Faltando poucos minutos para acabar o jogo, o Bahia não tinha mais forças para reagir.

*Estagiário sob supervisão do editor Nelson Luis

