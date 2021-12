Mesmo jogando com o apoio de sua torcida, o Bahia voltou a tropeçar e perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na tarde deste domingo, 16, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os gols do time paulista foram marcados por Malcom e Renato Augusto. O tento do Esquadrão foi assinalado por Kieza. Com o resultado, o tricolor continua na 19ª colocação da Série A, com 31 pontos - seis atrás do Coritiba, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Bahia agora vai até Santa Catarina fazer o jogo da vida, na quarta-feira, 19, contra o lanterna Cricíuma, às 20h (horário da Bahia), no estádio Heriberto Hürse. O Corinthians vai até Goiânia enfrentar o Goiás, também na quarta.

Da Redação Bahia perde para o Corinthians e se complica na série A

O Jogo

O Bahia começou o jogo bem, pressionando o Corinthians. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Galhardo cobrou falta na cabeça de Kieza, que marcou, mas juiz anulou apontando impedimento.

A equipe paulista surpreendeu aos 24 minutos. Após cobrança de falta para o Bahia, Cássio defendeu e lançou para Malcom, que surpreendeu a zaga do tricolor. Marcelo Lomba não saiu do gol e o jovem corinthiano, sozinho, chutou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Bahia foi para o tudo ou nada e, aos 23 minutos, conseguiu empatar. William Barbio, que tinha acabado de entrar, cruzou e Kieza marcou gol.

O tricolor baiano era melhor na partida e buscava o ataque, enquanto o Corinthians estava todo reduado. Mas, aos 38 minutos, Danilo avançou pela esquerda e cruzou para Renato Augusto cabecear para o fundo da rede.

<GALERIA ID=19658/>

adblock ativo