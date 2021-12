Bahia perde para o Corinthians e continua sem vencer fora de casa

Um passo para frente e... ploft! Um para trás e... crash! Outro para o lado e... bram! A conhecida estratégia corintiana de molhar o gramado instantes antes dos jogos funcionou direitinho na noite desta quinta-feira, 22. Os despreparados atletas do Bahia levaram incontáveis escorregões e o resultado final foi mais uma queda em partida como visitante.

No Itaquerão, o Corinthians venceu por 3 a 0 para se manter invicto e líder do Campeonato Brasileiro. Já o Esquadrão, agora com um empate e quatro derrotas nos cinco jogos fora de casa, segue descendo a ladeira. Ocupa a 14ª colocação, um ponto à frente do Sport, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição.

Daniel Dórea

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Flamengo, domingo, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Expulso, o volante Renê Júnior é desfalque.

Cai cai

Desde o início saltava aos olhos na partida o fator campo molhado – habitualmente, quando atua em casa, o Corinthians irriga o campo para tornar o jogo mais veloz. Até os próprios atletas do Timão sofriam com os escorregões, mas nada que se aproximasse ao que ocorria com os jogadores do Bahia. Alguns optaram por trocar as chuteiras durante a partida.

Fora isso, o Tricolor até se desempenhava bem. Foi o primeiro a criar chance, aos seis minutos, quando Zé Rafael pegou sobra e exigiu grande defesa de Cássio. Aos 20, Vinicius chutou de fora e assustou, o mesmo que fez aos 39.

Mas o Corinthians era mais incisivo. Já poderia ter aberto o placar com Jô antes de, aos 24 minutos, o próprio centroavante balançar a rede. Fagner avançou, contou com o enésimo escorregão de jogador do Bahia – neste caso Rodrigo Becão – e tocou para Jô driblar o goleiro e marcar.

Mantendo-se de pé, parecia amplamente possível o Esquadrão buscar ao menos a igualdade na segunda etapa. E começou em cima, trabalhando a bola. Foi em uma jogada desse tipo que, aos 11 minutos, Gabriel acabou expulso por falta em Edigar Junio. O volante corintiano já merecia ter levado o segundo amarelo desde o primeiro tempo.

A situação parecia que ia melhorar de vez para o Bahia, mas um erro de arbitragem contra a equipe (mais um!), três minutos depois, atrapalhou os planos. Após disputa normal de bola com Fagner, Renê Júnior também foi expulso.

Fato que o time não assimilou bem. Tanto que praticamente deixou de assustar a meta rival. Só chegou com perigo no tempo complementar uma vez, aos 28 minutos. Na ocasião, Edigar Junio recebeu bom cruzamento de Eduardo, mas concluiu sem precisão.

Letal, o Timão guardou o bote para o fim e matou a partida com duas de suas especialidades. O segundo gol saiu aos 34, em cobrança de bola parada. Fagner cobrou escanteio, Romero desviou e Balbuena completou.

Já nos acréscimos, aproveitou vacilo do oponente. O goleiro Jean tentou sair com a bola no chão ao acionar Feijão. Porém, o volante demorou a decidir o que fazer e perdeu a bola para Marquinhos Gabriel, que marcou de cobertura. Ao fim da partida, Feijão, que ainda não havia atuado como titular em 2017, admitiu estar cansado e fez mea culpa.

Corinthians 2 x 0 Bahia - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Quando: Quinta-feira, 22, às 19h30

Gols: Jô, aos 24’ do 1º T; e Balbuena, aos 34’ do 2º T

Público: 34.250 pagantes

Renda: R$ 1.504.387,20

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra (trio do Pará)

Cartões amarelos: Balbuena, Romero (C); Allione, Rodrigo Becão (B)

Cartão vermelho: Gabriel (C) e Renê Júnior (B), ambos pelo segundo amarelo

Corinthians - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson (Marquinhos Gabriel), Rodriguinho (Camacho) e Romero; Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Rodrigo Becão e Matheus Reis; Feijão e Renê Júnior; Vinícius (Régis), Allione (Gustavo) e Zé Rafael; Edigar Junio (João Paulo). Técnico: Jorginho.

