O Bahia perde a sua invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor jogou com Bragatino no estádio Nabi Abi Chedid e perdeu por 2 x 0, neste sábado, 6. Com o resultado o Bahia sai do G4 e fica na 6ª posição, já o Bragantino sai da zona de rebaixamento e pula para a 12ª posição.

O começo do primeiro tempo a partida foi bem equilibrada com as duas equipes buscando o gol. Aos cinco minutos Diego Maurício cabeceou com perigo. Aos 8 minutos o Bahia teve um gol anulado, Maxi marcou, mas estava impedido.

O Bahia demonstrava estar melhor preparado, com uma boa marcação.Mas aos 29 minutos do primeiro tempo Jobinho abriu o placar. O atacante recebeu na entrada da área, dividiu com Titi, levou a melhor e chutou para o fundo da rede.

A partir dali, a equipe baiana se desorganizou e passou a dar espaços ao Braga, que aproveitou. Alan Mineiro assustou Douglas Pires duas vezes, com chutes de fora da área e o goleiro fez belas defesas.

Teófilo Henrique Bahia perde para o Bragantino e sai do G4

No segundo tempo, o Bahia volta do intervalo com duas alterações. Com Zé Roberto e João Leonardo no lugar de Rômulo e Léo Gamalho, o Tricolor ficou mais ofensivo e deu trabalho à defesa adversária e parecia que a virada seria possível. Mas o impeto durou pouco. Souza foi expulso aos 26. O Bahia era melhor em campo apesar de já estar atrás no placar, mas o jogador preferiu simular um pênalti em lance com Everton Dias em vez de chutar a gol. Com isso, levou o segundo amarelo e deixou o time baiano com um a menos em campo.

Na sequencia, aos 29, Chico fez boa jogada pelo meio e serviu Alan Mineiro, que recebeu na entrada da área e bateu preciso para o gol.

O Bahia mesmo com um a menos em campo, tentou se lançar aos ataque, mas não conseguiu fazer nada.

Na próxima rodada, no sábado 13, o time baiano enfrenta o Ceará na Fonte Nova. Já o Bragantino vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Macaé.

adblock ativo