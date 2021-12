Bahia perde para o Athletico-PR pelo Brasileirão sub-20

O Bahia sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro sub-20. No Centro Esportivo de Praia do Forte, o Esquadrão não conseguiu se impor diante do Athletico-PR, na noite deste sábado, 3, e terminou perdendo o duelo por 3 a 2.

As redes foram balançadas por Patrick Oliveira e Daniel Santos, para o lado do Tricolor. Enquanto isso, Lucas Caio, Reinaldo e Iago foram responsáveis por dar a vitória para o Rubro-Negro paranaense.

Com o resultado, o Bahia permanece na 15ª colocação do certame, com três pontos em quatro jogos, apenas um ponto a frente da zona de rebaixamento. O próximo adversário do Esquadrão será o Corinthians, no próximo domingo, 11 de outubro, no Parque São Jorge, em São Paulo.

adblock ativo