Superior ao adversário no campo da Arena Fonte Nova, mas muito incompetente nas finalizações, o Bahia foi desclassificado da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 18, pelo Américo-MG. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus à competição.

Luiz Teles Bahia perde para o América-MG e dá adeus à Copa do Brasil

Houve muita reclamação por conta da não marcação de um impedimento no gol do América-MG, mas foi mesmo a falta de pontaria do Esquadrão que tirou o time do torneio.

Agora, o Bahia volta suas atenções ao único campeonato que disputará até o fim do ano. No sábado, visita o Paraná, pela Série B do Brasileirão. A equipe já inicia a preparação para esse duelo na tarde desta quinta, 19, quando se reapresenta no Fazendão.

O jogo

Com a mesma estratégia que usou contra o Avaí no último sábado, adiantando a marcação e reduzindo os espaços estre defesa, meio-campo e ataque, o Bahia repetiu contra o América-MG o domínio absoluto que teve sobre o time catarinense na estreia da Série B. Com Luizinho no lugar de Danilo Pires, o Tricolor foi até mais ofensivo, mas voltou perder muitos gols e dessa vez não saiu de campo nos primeiros 45 minutos com a vantagem no placar.

Confiante após os dois gols na largada da Segundona, Zé Roberto foi o grande destaque da etapa inicial. Incansável no ataque e na marcação de saída de bola, ele ainda mostrou inspiração ao deixar Thiago Ribeiro (por duas vezes) e Luizinho de cara com o gol (esse último, num belo toque de letra). Ribeiro, que voltou a perder muitos gols, chegou a ser vaiado pela torcida antes do fim do 1º tempo.

No início da etapa final, numa das poucas investidas do América-MG no jogo, um cochilo da defesa Tricolor na bola aérea e um erro de arbitragem mudaram a história do jogo. Após uma falta da intermediária, a bola sobrou mascada na pequena área e caiu para Sueliton, impedido, fazer 1 a 0, aos 6.

Dois minutos depois, o Bahia ficou com um atleta a mais em campo após a expulsão do lateral Artur, que acertou uma cotovelada em Zé Roberto, na entrada da área. Na cobrança da falta, Juninho acertou o travessão e, no rebote, Thiago Ribeiro perdeu mais um gol, agora de cabeça, numa grande defesa do goleiro João Ricardo, o melhor em campo.

Daí em diante o que se viu foi o jogo de um time só. Mesmo abusando dos 'chuverinhos à área', o Bahia criou pelo menos quatro boas chances de virar o jogo, mas a maioria delas morreu nas mão do arqueiro do América-MG. No fim, apesar dos esforços e da superioridade em campo, vaias para o time, eliminado da Copa do Brasil.

