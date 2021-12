Bahia perde para o ABC e se complica no Nordestão

O futuro do Bahia na Copa do Nordeste está comprometidíssimo: na noite deste domingo, 3, em seu segundo vexame consecutivo diante do seu torcedor, em Pituaçu, o tricolor levou um expressivo 3 a 0 do ABC e despencou da liderança do Grupo A direto para a terceira posição.

Apagado em campo, o Bahia se mostrou mais uma vez abaixo da crítica e pouco assustou o seu adversário. O alvinegro potiguar, mais arrumado em campo e mais incisivo nas jogadas de ataque, triunfou com gols de Júnior Xuxa, no primeiro tempo; de Rodrigo Silva e de Vinícius, na segunda etapa.

O resultado deixa o time baiano pela primeira vez fora da zona de classificação para as quartas de finais. O tricolor permanece com sete pontos, mesmo número de pontos do ABC, que ocupa o segundo lugar por ter três gols de saldo, enquanto o Bahia tem menos dois. Na ponta da tabela agora está o Ceará, isolado com dez pontos.

Com chances remotas de classificação, o Itabaiana é o quarto colocado, com apenas quatro pontos. O time sergipano será o próximo adversário do Esquadrão, em jogo a ser disputado a partir das 21h15 da próxima quarta-feira, 6, no Estádio Presidente Médici.

Para se classificar, o Bahia precisará vencer o Itabaiana e torcer para que o ABC não vença o Ceará, em jogo a ser disputado também na quarta-feira, no Estádio Frasqueirão. Se o time potiguar triunfar sobre o Vovô, o time baiano precisará golear o Itabaiana para disputar a classificação no saldo de gols.

ABC na frente - A julgar pelos minutos iniciais do primeiro tempo de jogo em Pituaçu, o Bahia parecia capaz de se impor sobre o ABC e de construir naturalmente um resultado favorável, mas perdeu os rumos e, diante de um adversário muito mais agudo do que era de se esperar, acabou por sair atrás no escore.

Depois de ter criado boas oportunidades de gol, o time potiguar saiu na frente aos 38 minutos: estreante da noite, o meia Júnior Xuxa recebeu cruzamento na grande área e, com um leve desvio de cabeça, mandou a bola no canto direito de Marcelo Lomba.

Antes, por intermédio de uma jogada aérea, que tem sido a sua melhor arma no Nordestão, o time baiano havia chegado com perigo logo aos cinco minutos: de cabeça, Fahel mandou a bola muito perto do gol de Andrey. Aos 17, Souza driblou Andrey e ficou livre para marcar, mas perdeu o equilíbrio e mandou por cima do gol.

O ABC começou a assustar aos 19: em contra-ataque, Vanderlei carimbou o travessão. Aos 25, o mesmo Vanderlei entrou livre na área, mas chutou sem direção e desperdiçou. Um minuto depois, Renato fez fila na zaga tricolor e por pouco não marcou. O Bahia somente voltou a chegar perto do gol abcdista aos 29, quando Neto arriscou chute de fora da área, mas mandou para fora. Muito pouco.

Tragédia tricolor - Alheio à inoperância de Zé Roberto e à inofensividade de todo o seu setor de meio campo, Jorginho voltou para o segundo tempo com a mesma formação. O treinador só mexeu no time aos 13 minutos: lançou mão de Anderson Talisca e de Ítalo Melo, em lugar de Diones e de Zé Roberto, respectivamente.

Mas, apesar de estruturada então com uma formação mais ofensiva, a sua equipe seguiu com a mesma lentidão de antes. A melhor jogada aconteceu aos 17 minutos, quando Anderson Talisca arriscou chute de fora da área. Aos 23, sofreu um contra-ataque fulminante: Vanderlei rolou para Rodrigo Silva na grande área e o atacante, livre, só tocou para o gol de Lomba. 2 a 0.

O segundo tento potiguar fez os pouco mais de cinco mil tricolores presentes iniciarem um protesto nas arquibancadas. Aí o time baiano se perdeu de vez, enquanto o ABC seguia dono do jogo e administrava o resultado em seu favor.

Quando o Bahia já não esboçava nenhum tipo de reação, o ABC aplicou o seu golpe final, aos 40 minutos: em mais uma jogada de contra-ataque, sem marcação, Vanderlei recebeu a bola na pequena área, balançou as redes de Lomba e, com gestos de provocação, avisou que abatia ali a presa tricolor. A quem será preciso muito mais do que futebol para ainda permanecer no Nordestão.

