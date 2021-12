Bahia perde para Goiás e dá adeus à Copa do Brasil Sub-20

O Bahia perdeu para o Goiás por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, 13, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e deu adeus à Copa do Brasil Sub-20, em partida válida pelo jogo de volta da 2ª fase.

No primeiro duelo, o tricolor havia ficado no empate em 1 a 1, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Esquadrãozinho precisava empatar por dois ou mais gols ou vencer por qualquer placar.

A equipe Esmeraldina garantiu a classificação aos 36 minutos do primeiro tempo. Edson Júnior marcou para o time da casa. No final da partida, o goleiro do Esquadrãozinho, Jean, ainda defendeu um pênalti.

Agora, o Goiás aguarda o vencedor de São Paulo e Botafogo, que se enfrentam nesta quarta, 14, no estádio Morumbi.

O time do técnico Aroldo Moreira jogou com Jean, Hayner, Dedé, Everson e Júnior; Éder (Endrick), Sávio (Peixoto) e Gabriel Ramos; Mário, Hugo Freitas (Wesley) e Jacó.

