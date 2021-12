O desafio era complicado, fora de casa contra o líder absoluto da competição. E o Bahia não se mostrou competente o bastante para surpreender. Pouco ameaçou o Botafogo e perdeu por 1 a 0.

Assim, perdeu o conforto que tinha no quarto lugar, o último que dá vaga para a Série A de 2016. A vantagem diminuiu, momentaneamente, de quatro para dois pontos com os triunfos de concorrentes como Paysandu, Náutico (quem venceu o Vitória neste sábado, em pleno Barradão) e Santa Cruz. E o Sampaio Corrêa ainda podia ficar um pontinho só atrás se vencesse o ABC em partida finalizada após o fechamento desta edição.

No próximo sábado, o Tricolor tem confronto direto com o Santa, na Arena Fonte Nova. No duelo, não terá o lateral Vitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Daniel Dórea Bahia perde para Botafogo e vê rivais se aproximarem

Só pelo alto

O primeiro tempo no Engenhão teve supremacia do Botafogo, que se aproveitou dos espaços concedidos pelo sistema defensivo tricolor. O Bahia, abusando de sua nova característica desde que Charles assumiu o comando técnico, assustou somente em jogadas aéreas de bola parada.

Desta forma, o gigante zagueiro Gabriel Valongo (1,93 m) quase abriu o placar aos 20 minutos. Eduardo cruzou em cobrança de escanteio e ele testou firme. O goleiro da Seleção Jefferson fez milagre.

Aos 34, foi a vez de Kieza, após cobrança de falta de Souza, dominar no peito e chutar cruzado. Jefferson tirou com o pé e Roger não conseguiu completar na sobra. O centroavante, por sinal, opção de Charles em detrimento de um atleta de velocidade - como João Paulo Penha ou Maxi - foi figura apagada na etapa inicial.

Ele ainda ocupava o espaço que poderia ser do artilheiro Kieza e era uma peça a menos para ajudar atrás. Assim, o Bota encontrou brechas para criar boas oportunidades. Aos 10 minutos, Neilton deu lindo chapéu em Gustavo, mas chutou torto. A bola sobrou para Camacho, que tentou de carrinho. Douglas Pires pegou.

Doze minutos depois, o mesmo Neilton voltou a mostrar habilidade. Ele entortou Valongo e bateu para boa defesa de Douglas. No rebote, Daniel Carvalho achou Sassá, que acertou a trave.

Aos 47, Douglas foi novamente exigido em chute de fora da área de Camacho e se saiu muito bem.

Pressionado, o Esquadrão precisava de mais velocidade para defender melhor e puxar contra-ataques. Foi o que Charles buscou ao trocar, no intervalo, Roger pelo rápido João Paulo Penha.

Entretanto, a situação não melhorou e o Bota finalmente chegou ao merecido gol aos cinco minutos. Neilton passeou pelo buraco na zaga tricolor, tabelou com Ronaldo e chutou no cantinho.

Logo na sequência, Eduardo mandou bomba de fora e foi parado por Jefferson. Seria prova de que o Bahia tinha forças para reagir?

Mostrou no restante do jogo que não. Mesmo com maior domínio da bola, quase não se aproximou da meta rival e voltou a Salvador com o acesso novamente em risco.

