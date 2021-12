Bahia perde para América-MG mas se mantém na Sul-Americana 2019

Mesmo com a derrota para o América-MG, por 1 a 0, na noite deste domingo, 25, o Esporte Clube Bahia já está matematicamente classificado para a Copa Sul-Americana 2019. A partida, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, aconteceu em Belo Horizonte.

O gol do triunfo dos mineiros foi marcado pelo volante Juninho aos dois minutos da segunda etapa.

Estadão Conteúdo e Redação | Foto: Mourão Panda | Divulgação

O jogo

Os dois times mostraram muita vontade no começo do jogo, mas a primeira boa chance surgiu só aos 17 minutos. Bruno fez boa jogada e cruzou na medida para Zé Rafael. Dentro da grande área, o jogador do Bahia bateu firme, mas mandou para fora. A resposta do América-MG veio aos 25 minutos. Rafael Moura bateu cruzado, mas Douglas defendeu firme.

Oito minutos depois, o América voltou a assustar com Marquinhos, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora. Aos 35 minutos, alguns refletores do Independência apagaram, mas o árbitro mandou seguir após aprovação dos dois goleiros. A última chance da primeira etapa foi com Clayton, aos 45 minutos. O atacante cabeceou firme, mas João Ricardo fez grande defesa.

No segundo tempo, o América voltou com tudo e marcou logo aos dois minutos com Juninho. Ele recebeu belo passe de Rafael Moura e desviou para abrir o marcador. Apesar do gol no início, América e Bahia pouco fizeram. A partida ganhou emoção só aos 28 minutos com França que cortou a defesa e bateu firme, mas a bola saiu. No minuto seguinte, Elton quase empatou para o Bahia, mas a bola acertou o travessão.

No final da partida, aos 39 minutos, Matheusinho recebeu boa bola, mas chutou por cima do gol. Um minuto depois, o Bahia respondeu com Elton, mas João Ricardo faz grande defesa. Aos 41, Tiago, que já tinha amarelo, recebeu outro e foi expulso, deixando o Bahia com um a menos até o final da partida.

Nesta segunda, 26, a delegação do Bahia retorna da capital mineira e o grupo será liberado. A reapresentação será na quarta, 28, no Fazendão.

Com o resultado, o Tricolor segue na 11ª colocação do campeonato brasileiro, com 47 pontos. A próxima e última rodada está marcada para domingo, 2, contra o Cruzeiro, em Salvador.

