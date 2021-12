Bahia perde Obina e Rosales para jogo com o Juá

Além de Fahel e de Adriano, o Bahia terá mais dois desfalques para a partida da próxima quarta-feira, 1º de maio, contra o Juazeiro, pela semifinal do Campeonato Baiano.

Vetados pelo departamento médico tricolor, o meia Paulo Rosales e o atacante Obina estão fora da partida. Os nomes da dupla não aparecem na lista de relacionados para a partida.

O camisa 9 do Esquadrão sofreu um trauma na coxa direita e o meia argentino sofreu uma entorse no tornozelo. Os dois devem retornar ao time somente no jogo do próximo sábado, 4, no Adauto Morais.

Com mais estas duas baixas, o tricolor chega ao total de sete desfalques para a partida: o meia Jéferson, com lesão na coxa, o volante Hélder, com inchaço no dedo, e o atacante Souza, com lesão muscular, também seguem em recuperação.

Em compensação, o técnico Joel Santana ganhou os retornos do zagueiro Danny Morais, que volta de suspensão, e do meia-atacante Jéferson, recuperado de lesão.

