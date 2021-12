Numa reedição da final da Copa São Paulo de 2011, os garotos do Bahia buscaram uma reação, mas acabaram perdendo a disputa por pênaltis. Mesmo assim, o Tricolor segue na luta pelo 1º título, classificando-se como eliminado com melhor campanha.

Matheus Vianna Bahia perde nos pênaltis, mas se classifica na Copinha

Devido à existência da vaga nas quartas ´para o melhor eliminado na 4ª fase, o Flamengo entrou em campo ontem já classificado. Mesmo se perdesse, teria melhor campanha do que os demais perdedores. Apesar disso, o time carioca começou com tudo a partida e acabou perdendo um pênalti com Cafu, aos 14 minutos.

O erro não abalou os cariocas, que abriram o placar com Felipe Vizeu aos 39 minutos. Logo depois, o próprio Vizeu ampliou, após troca de passes na defesa baiana. Precisando vencer para não depender de outros resultados para se classificar, o Bahia, que vem utilizando o time sub-17 no torneio, passou a agredir o adversário no 2º tempo. Aos 13, Júnior acertou bola no travessão e pouco depois o time teve um gol anulado.

Foi somente aos 38 que o Tricolor marcou o primeiro, com o artilheiro Geovane Itinga, completando cruzamento de Alisson. Já no lance seguinte, o atacante fez a festa da torcida presente com um forte chute, empatando a partida.

Com os dois gols, Itinga alcançou a liderança da artilharia da Copinha com sete gols, ao lado de Pablo, do Audax-SP, Gustavo, do Coritiba, e Pedro, do Fluminense. Na disputa de pênaltis, o Bahia saiu na frente, mas ambas as equipes perderam duas das cinco cobranças iniciais. A decisão acabou na 7ª penalidade, quando Lucas Paquetá marcou pelo Fla e Clayton desperdiçou pelo Esquadrão.

Classificação

Após a derrota, restou ao Bahia torcer para outro tricolor: o São Paulo. Com a vitória dos paulistas por 4 a 0 sobre o Rondonópolis, o Esquadrãozinho se classificou para as quartas de final por ter a melhor campanha entre os eliminados. Na próxima fase, o adversário será o América-MG, que bateu o Palmeiras na 4ª fase.

Olha a reação da torcida ao final do jogo. Caso o Bahia avance, enfrentará o América-MG valendo vaga às semifinais. pic.twitter.com/t5819tb09C — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 17 janeiro 2016

