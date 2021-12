Após empatar em 2 a 2 no tempo normal, o Bahia foi derrotado pelo América-MG por 3 a 2 na disputa de pênaltis, na tarde desta quarta-feira, 20, pela quartas de final da Copa São Paulo de futebol júnior, no Estágio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

Thiago Conceição Bahia perde nos pênaltis e é eliminado da Copinha

No tempo normal, Max e Cristiano marcaram para o Bahia. Matheus e Max assinalaram para os mineiros. Já nas penalidades, o Bahia não foi bem e perdeu três pênaltis, um deles pelo artilheiro Geovane Itinga.

Agora, o América-MG espera o seu adversário na semifinal que vêm do confronto entre São Paulo x Flamengo.

O jogo

O Bahia começou a partida nervoso, errando passes e fazendo muitas faltas. Com isso, o América-MG foi pra cima e fez uma verdadeira blitz na defesa tricolor. Em cobranças de falta e escanteio, os mineiros levavam perigo ao gol de Dejair.

Aos 26 minutos, o Coelho chegou a ficar bem próximo de abrir o marcador. Taygor recebeu a bola livre na área e isolou a bola pela linha de fundo.

Com poucas jogadas ofensivas, o Bahia só chegou à meta adversária aos 33 min, com Cristiano. Em chute rasteiro, ele obrigou o goleiro Jori a fazer um bela defesa e colocar a bola para a linha de fundo.

O América-MG seguiu pressionando e criando oportunidades até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Bahia voltou do intervalo com uma postura diferente e o jogo ficou mais franco. E, logo aos três minutos, após falha da zaga do Tricolor, Max ficou de cara para o gol e abriu o placar no Nogueirão: 1 a 0.

Apesar do gol, o Bahia manteve a postura em campo e foi para cima. Aos 6 min, Max, do Esquadrão, recebeu bom passe, dominou no peito e chutou forte no fundo do gol empatando a partida: 1 a 1.

Minutos depois, o Bahia perdeu o zagueiro Jaques. Ele foi expulso após receber o segundo cartão amarelo na partida. Para manter o equilíbrio do time, o técnico Edson Fabiano sacou o autor do gol, Max, para a entrada do defensor Eduardo.

Mesmo com um a menos, o Bahia manteve a pressão e foi recompensado com um gol aos 42 min. O lateral-esquerdo Alisson fez bom cruzamento para Geovane Itinga que, de cabeça, virou a partida para o Esquadrão: 2 a 1.

Logo depois, Matheus, do América-MG, pegou a sobra da zaga e balançou as redes do Bahia. A equipe conseguiu segurar o placar até o apito final.

Nas, penalidades o Tricolor não levou a melhor. Em tarde inspirada Jori defendeu dois dos três pênaltis perdidos pelo Bahia. Dejair até tentou salvar defendendo uma das cobranças mas não teve jeito.

A equipe mineira converteu três cobranças. Já Sebastian desperdiçou a última do Bahia, chutando no travessão.

