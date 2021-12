Bahia perde na Copa BR Sub-20 e vai buscar vaga fora de casa

O Bahia recebeu o Santos no estádio de Pituaçu nesta quarta-feira, 16, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 e caiu pelo placar de 1 a 0. O atacante Diego Cardoso marcou o único tento da partida, ainda na primeira etapa e pôs fim ao aproveitamento de 100% do tricolor na competição.

Com a derrota em casa, o Bahia precisa vencer o duelo de volta por dois gols ou mais de diferença para garantir a vaga na semifinal.

No entanto, o retrospecto recente mostra que o Bahia tem condições de vencer o Santos e avançar à próxima fase, mesmo na casa do adversário. Na Copa do Brasil do ano passado, o tricolor bateu o Peixe por 1 a 0, jogando na Vila Belmiro com gol marcado pelo atacante Ryder, após escanteio cobrado por Anderson Talisca.

O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, 22, às 18h30, na Vila Belmiro. Quem avançar, pega o vencedor do clássico mineiro entre Atlético e América.

adblock ativo