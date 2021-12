Bahia perde jogo da volta e se despede da Sul-Americana

Até 2 de dezembro, dia em que encerrará a sua participação na temporada 2012, o Bahia terá que se dedicar exclusivamente à Série A do Campeonato Brasileiro: na noite desta terça-feira, 21, no Morumbi, perdeu mais uma vez por 2 a 0 para o São Paulo e se despediu da Copa Sul-Americana.

Os gols do time da casa, que já havia vencido o time baiano pelo mesmo placar, há duas semanas, em Pituaçu, foram marcados por William José e por Maicon, aos 19 e aos 23 minutos do segundo tempo, respectivamente. Agora, o São Paulo espera pelo vencedor do duelo entre LDU de Loja e Nacional do Uruguai.

Necessitado de um triunfo para avançar no torneio internacional, o Esquadrão entrou com time formado por três meias e, enquanto o Tricolor Paulista apenas administrava o 0 a 0 que já lhe era favorável, chegou a criar algumas chances de marcar no primeiro tempo, mas parou nas suas próprias limitações.

Na segunda etapa, o time comandado por Caio Júnior foi completamente envolvido pelo São Paulo, que, mesmo sem exigir grandes esforços do seus atletas, se posicionou no campo de ataque e, em tendo dominado todas as ações do duelo, não deu espaços ao Bahia.

Com a eliminação, o Esquadrão se dedica agora à partida que começa às 18h30 do próximo domingo, 26, contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada do Brasileirão, em Pituaçu; às 16h do mesmo dia, o São Paulo encara o rival Corinthians, no Pacaembu.

Início embolado - Do primeiro tempo de jogo no Morumbi se esperava mais: Bahia e São Paulo se anularam no meio campo e criaram poucas jogadas agudas de ataque. Melhor para o tricolor paulista: o empate sem gols já representava o seu passaporte rumo à segunda fase do torneio internacional.

Necessitado do resultado, o Esquadrão tentou impor o seu ritmo nos 15 primeiros minutos, mas pouco fez para balançar as redes de Ceni. A primeira chegada aconteceu aos seis minutos: em jogada individual, Zé Roberto arrancou pela intermediária e arriscou um chute, mas o goleiro são paulino defendeu sem dificuldades.

Aos dez, Mancini teve boa oportunidade em cobrança de falta na entrada da área, mas mandou por cima. No mesmo minuto, o camisa 10 tricolor arriscou novo chute, mas pegou mal na bola mais uma vez e isolou. A melhor chegada do Tricolor de Aço aconteceu aos 14 minutos: Lulinha pegou sobra na grande área e bateu colocado, no canto esquerdo de Rogério; a bola passou perto, mas foi pela linha de fundo.

A partir daí, o Bahia não foi mais o mesmo e o que se viu foi um festival de passes errados dos dois lados. Aos 16 minutos, o time paulista, que apenas administrava o resultado, chegou com perigo pela primeira vez, mas o chute forte de Cícero parou em Lomba. A equipe comandada por Ney Franco só chegou outra vez aos 32 minutos, quando, após troca de passes na entrada da área, Lucas recebeu a bola pelo lado direito e quase marcou, mas foi travado por Titi, que facilitou para a defesa de Marcelo Lomba.

Passeio são paulino - O São Paulo jogou no segundo tempo o que não jogara no primeiro. Para colaborar ainda mais com a confirmação da sua classificação, o time paulista ainda contou com a permissividade do Bahia, que, em tendo sofrido um apagão ofensivo, se viu demasiadamente exposto em seu setor defensivo e não foi conseguiu frear o time mandante.

O resultado desta disparidade qualitativa foi um passeio em campo por parte do tricolor paulista, que chegou ainda a arrancar gritos de "olé" da sua torcida. Com um ritmo maior do que apresentara no primeiro tempo, o São Paulo tocou a bola como quis e se impôs mais uma vez sobre o time baiano. Os gols, então, saíram como consequência natural deste domínio.

A primeira grande chegada do time da casa aconteceu aos 16 minutos: Lucas fez boa jogada e rolou para Cícero na grande área, que dominou e bateu cruzado; o goleiro tricolor espalmou para fora. Três minutos depois, em jogada individual, William José conduziu a bola pela intermediária e, de esquerda, bateu forte, no canto de Lomba, que não alcançou. 1 a 0.

A partir de então, o Bahia acusou o golpe e se viu ainda mais envolvido. Aos 23 minutos, após troca de passes, Osvaldo serviu Maicon na área e o meia bateu colocado; a bola desviou na zaga baiana e enganou Marcelo Lomba. 2 a 0. Soberano, o Tricolor Paulista criou oportunidades para transformar o triunfo em goleada, mas parou em Marcelo Lomba. O último suspiro do Bahia saiu aos 41 minutos, com Ciro, em finalização de bicicleta que mandou a bola longe da meta de Ceni. Muito pouco.

