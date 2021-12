Bahia perde invencibilidade diante do Internacional

Longe de apresentar o futebol dos últimos jogos, o Bahia acabou vencido pelo Internacional neste domingo, 23, no Estádio da Beira Rio, pela 26ª rodada da Série A. O placar de 3 a 1 significa a primeira derrota do Esquadrão de Aço no segundo turno, e o fim da invencibilidade tricolor, que já durava sete partidas.

Jussandro acabou sendo o elo mais fraco da equipe comandada por Jorginho. Foi dele a falha que originou o primeiro gol do Colorado, marcado por Fred, aos 12 minutos de jogo. O lateral da base tricolor ainda deixou espaço para D'Alessandro cruzar para Forlán marcar o segundo do Inter, aos 37 minutos da mesma etapa.

O tricolor ainda perdeu duas chances de empatar no primeiro tempo, até que viu Leandro Damião ampliar a vantagem colorada aos 7 minutos da etapa complementar, aproveitando falha de Marcelo Lomba. O Bahia só descontou aos 45, com Kleberson, mas já era tarde demais.

Apesar da derrota, o Esquadrão de Aço segue com boa vantagem para a zona de rebaixamento, quatro pontos a frente do Sport, 17º colocado. Com os triunfos de Flamengo e Portuguesa, o Bahia caiu de 13º para 15º, com 31 pontos ganhos.

Na próxima rodada, a 27ª, o tricolor recebe o Botafogo no Estádio de Pituaçu, no domingo, 30, às 16h.

Inter abre vantagem - Nos dez primeiros minutos, o jogo parecia tranquilo para o Bahia. Apesar de jogar em casa, o Inter não ameaçava tanto o tricolor, e o primeiro chute a gol surgiu apenas aos 12 minutos. Pena que foi fatal: pressionado na linha de fundo, o garoto Jussandro não conseguiu afastar a bola para longe, e ela sobrou de graça para Fred fuzilar Marcelo Lomba. 1 a 0 Inter.

Após o gol sofrido, o Esquadrão de Aço cresceu em campo e por muito pouco não conseguiu igualar o placar do Beira Rio. Aos 16, Helder acertou um passe milimétrico para Elias, que invadiu a área e chutou na saída de Muriel, mas a bola raspou a trave e saiu. Aos 20, outra chance desperdiçada: a defesa do Inter falhou na saída da linha de impedimento e Souza ficou sozinho, de cara para Muriel, mas acabou chutando em cima do goleiro.

Após perder duas oportunidades, o Bahia acabou cedendo espaço para o Colorado trocar passes. Foi assim que o clube gaúcho chegou ao segundo gol: aos 37, após bela trama no ataque, Fred deixou D'Alessandro em boa posição nas costas de Jussandro; ele cruzou na medida e Forlán cabeceou para o gol. 2 a 0 com méritos para o Inter, que ainda perdeu mais um com Forlán, aos 41, graças à defesa de Marcelo Lomba.

Bahia reage tardiamente - Empolgado com os gols no primeiro tempo e com a possibilidade de afastar a crise, o Colorado voltou ainda mais perigoso para a etapa complementar. Logo aos 3 minutos, a primeira chance: Lomba afastou mal cruzamento na área do Bahia e a bola sobrou para Fred, que chutou desequilibrado, raspando a trave tricolor.

Aos 7 minutos, Titi e Leandro Damião subiram para dividir bola de cabeça; melhor para o atacante colorado, que dominou e arriscou um belo chute da intermediária; a bola acabou surpreendendo o goleiro Marcelo Lomba, que estava muito afastado do gol e nada pôde fazer: 3 a 0 Internacional.

Com a boa vantagem assegurada, o clube gaúcho foi ficando aos poucos apático. Enquanto isso, o Bahia crescia em busca do empate. Aos 16, Danny Morais apareceu no ataque e chutou a gol, mas Muriel ficou com a bola; aos 18, Helder arriscou da intermediária e o chute raspou a trave; aos 40, Lulinha tabelou com Souza e invadiu a área, mas acabou chutando para fora.

O gol de honra saiu apenas aos 45 minutos, quando Kleberson dominou cobrança de escanteio com o peito e chutou sem deixar a bola cair no chão. Um belo gol de um jogador que precisa provar muito mais: 3 a 1 para o Bahia e fim de jogo no Beira Rio.

