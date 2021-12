A volta para casa não será tão alegre quanto a projeção inicial que a viagem sugeria. Era para ser uma semana especial. Foram sete dias em Orlando, nos Estados Unidos. A pré-temporada tricolor na terra da Disney teve direito a dois jogos amistosos, válidos pela Florida Cup Challenge, transmitidos mundo afora.

Ricardo Palmeira Bahia perde em despedida dos EUA

No domingo, 15, o Tricolor voltou a ter atuação aquém do esperado. O adversário, vale citar, dessa vez era superior. O Estudiantes, que foi aos Estados Unidos com seu elenco principal, tem seis títulos de campeão argentino e quatro da Libertadores. Porém, a derrota do Esquadrão por 1 a 0, sem ameaçar a meta rival, deu um ar de frustração à excursão.

E novamente um atleta tricolor foi motivo de piada em um lance isolado. O lateral direito Tinga, aos 16 minutos do primeiro tempo, marcou, contra, o gol da partida. Após cruzamento na área, ele saltou e, sozinho, cabeceou de forma atrapalhada. A bola morreu no ângulo direito de Jean.

Ainda sem ritmo

Não dá, contudo, para ser crítico em demasia com a atuação do Esquadrão. Até porque o time só regressou de férias no dia 2 de janeiro. Uma semana depois, ainda no começo do período de recondicionamento físico, já embarcou em viagem internacional.

No primeiro tempo, fez um jogo sem graça contra o Estudiantes. Não ameaçou a meta argentina praticamente na mesma medida em que foi pouco ameaçado. O relevante mesmo foi ter a marca do clube divulgada por ter feito participação em torneio internacional com direito a televisionamento para mais de 20 países.

Do lado argentino, ainda houve a ilustre presença do meia Juan Sebastian Veron, 41 anos, que disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002 como titular da seleção de seu país. Veron é atualmente presidente do Estudiantes e voltou aos gramados neste ano para realizar algumas poucas partidas. O objetivo é justamente fortalecer a marca do clube.

Como ponto de alerta ao Bahia, além dos bisonhos lances de Feijão e Tinga, fica, assim como no jogo contra o Wolsburg, a pouca criatividade do setor ofensivo, formado por Régis, Zé Rafael, Edigar Junio e Hernane.

Outra situação que se repetiu nas duas partidas foi o técnico Guto Ferreira ter substituído todos os 11 titulares no intervalo. O objetivo era dar ritmo de jogo a todo o elenco.

Assim, se a graça do confronto com o Estudiantes já era quase nenhuma, no segundo tempo foi que ela piorou de vez. O único lance de emoção foi um bate-boca generalizado que gerou a expulsão de Toledo, do Estudiantes, aos 35 minutos. Mesmo com um jogador a mais, o Bahia nada fez.

A fraca atuação nas duas partidas que fez pela Florida Cup Challenge, competição que deixa sem marcar um gol, somada à goleada de 6 a 1 que sofreu do Orlando City em fevereiro do ano passado, quando foi à Orlando para um único amistoso, reforça a ideia de frustração quando o assunto é o Bahia nos Estados Unidos.

Em 1964, o Tricolor foi à terra do Tio Sam pela primeira vez. Saiu de lá com três empates e três derrotas na bagagem.

Porém, quanto ao time atual, em se analisando o contexto das partidas na Florida Cup, seria injusto condenar o Bahia pelo que apresentou. Até aqui, ainda em pré-temporada, qualquer projeção da qualidade da equipe é prematura. O que resta é aguardar...

