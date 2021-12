O pior cenário possível. Esse foi o saldo para o Bahia após a derrota na noite desta quarta-feira, 13, em plena Arena Fonte Nova e com o time titular, para o Sergipe, por 1 a 0, pela 6ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O gol da equipe sergipana, que havia perdido as outras cinco partidas na competição, foi marcado por Júnior Batata, no segundo tempo, em lance aplaudido, pela torcida do Esquadrão, que vaiou e criticou o time e o técnico Enderson Moreira durante quase toda a partida.

Lucas Cunha e Redação Bahia perde em casa para o lanterna, irrita a torcida e aumenta a pressão

No Nordestão, o Bahia se mantém em quarto, com nove pontos, mas corre o risco de sair do G-4 com o complemento da rodada até domingo, 17.

A derrota deixa o clima ainda pior para a próxima partida do Esquadrão, já neste domingo, quando o time enfrenta fora o Jequié, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Em quinto lugar na tabela, o Tricolor vai precisar de uma combinação de resultados para avançar às semifinais do estadual.

Pelo torneio regional, o Bahia só volta a jogar no dia 24 de março (domingo), contra o Salgueiro, na Arena Fonte Nova.

O jogo

A primeira chegada de perigo do Bahia no jogo foi logo aos quatro minutos. Douglas Augusto fez um belo lançamento para Gilberto, que dominou bem e chutou rasteiro, passando perto da trave do goleiro.

A formação ofensiva escalada por Enderson, aliada ao fraco desempenho do Sergipe no Nordestão, traçava um cenário de pressão do Tricolor baiano desde o início. Mas não foi o que se viu em campo.

O Bahia não conseguia criar e dominar o jogo, tanto que o Sergipe, aos poucos, começou até a se arriscar no ataque. Entretanto, foi aí que o Esquadrão teve espaço e quase marca aos 20 minutos, em lance de contra-ataque. Artur recebeu passe na entrada e chutou cruzado, com efeito, acertando a trave do goleiro Erivelton.

Com pouca vibração em campo, o Bahia parecia acomodado, mesmo com o empate e as vaias da torcida. O tricolor saiu do marasmo e criou algum perigo aos 31 minutos. Flávio cruzou na área e a defesa cortou. Na sobra, Shaylon ajeitou para Arthur Caíke, que chutou forte para gol, mas um defensor do Sergipe desviou a bola para fora.

A outra boa jogada do Esquadrão na primeira etapa veio aos 41 minutos. Artur chutou cruzado na área, mas Arthur Caíke chegou atrasado e não conseguiu desviar para o gol.

O Sergipe, que veio com uma proposta defensiva, foi acreditando que era possível chegar ao ataque, como em um lance aos 45 minutos, quando Leandro Love chutou da entrada da área, mas acabou bloqueado pela defesa tricolor.

Ao fim da etapa inicial, uma sonora vaia da torcida tricolor, impaciente com o fraco futebol apresentado até então.

Bahia perde em casa para o lanterna, irrita a torcida e aumenta a pressão | Foto: Divulgação/ATarde

O segundo tempo começou com o Bahia propondo um pouco mais o jogo, chegando com perigo com menos de um minuto, com Artur chutando forte, e Erivelton espalmando para escanteio.

E o goleiro do Sergipe foi se tornando o destaque do segundo tempo, também ajudado pelas conclusões equivocadas dos atletas do Bahia. Aos sete minutos, foi a vez de Arthur Caíke, após cruzamento, tocar de cabeça para o gol, mas acabou colocando a bola no meio, defendida por Erivelton.

Cinco minutos depois, aos 12, Artur saiu na cara do gol, mas acabou chutando em cima de Erivelton.

O Bahia ia insistindo em cruzamentos na área, que não eram aproveitados pelos jogadores tricolores, em lances claras de gol com Artur, aos 20 e 23 minutos, e também com Gilberto, aos 22.

As chances desperdiçadas e falta de vontade apresentada em campo foi penalizada, aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Júnior Batata, que, de bicicleta, acertou um lindo gol na Fonte, até ganhando aplausos pela torcida do Bahia.

No fim do jogo, o Esquadrão foi para a pressão, e continuou desperdiçando chances, a principal delas aos 44 minutos, quando Rogério, dentro da área, isolou a bola para fora.

Ao apito final, muitas vaias da torcida, que já demonstra não acreditar mais no time nem no técnico Enderson Moreira.

