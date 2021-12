Bahia perde em casa e se complica ainda mais no Brasileirão

Jogando na Fonte Nova, neste domingo, 2, o Bahia não conseguiu vencer o Palmeiras para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. O Esquadrão perdeu por 1 a 0, e segue na 19ª posição com 31 pontos.

O Tricolor já soma sete jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Flamengo, no dia 28 de setembro. O próximo compromisso será contra o Goiás no próximo domingo, 9, no Serra Dourada, pela 33ª rodada da Série A.

O jogo

Na primeira etapa, o time do Bahia começou se movimentado bastante e trocando passes rápidos frente a área do Palmeiras. E foi aos oito minutos que o time da casa teve a primeira chance.

Kieza desviou a bola dentro da área alviverde após chute de Rafael Miranda. A bola carimbou o travessão do goleiro Fernando Prass.

O Tricolor seguiu tomando a iniciativa da partida, enquanto o Porco tinha dificuldade tanto na armação quanto na marcação.

Porém, o rumo do duelo mudou após o tento de Mazinho. Aos 35 minutos, o meia tabelou com Valdívia na área do Bahia e fuzilou o gol de Lomba, calando a euforia do torcedor baiano na Fonte Nova.

Gilson Kleina iniciou o segundo tempo tentando dar mais qualidade ao time colocando Maxi no lugar de Potita, que não estava tendo bom desempenho.

A entrada do argentino não surtiu efeito. O Bahia não conseguiu mais jogar como no início da partida.

Aos 31 minutos da etapa final, um lance gerou polêmica e deixou a torcida e os jogadores do Bahia na reclamação. Dentro da área, Kieza disputou bola com o zagueiro Nathan, que caiu e prendeu a bola com os braços. O árbitro entendeu o lance como normal e mandou a jogada seguir.

O Palmeiras continuou se aproveitando da vantagem do gol mantendo troca de passes e segurando a bola até o fim.

Na 13ª colocação com 39 pontos, o Porco alcançou a quarta vitória nos últimos sete jogos.

