Seria maravilhoso ganhar. Ingressar no Top 10 do Brasileirão e aproveitar o intervalo de duas semanas no campeonato para o interino Preto Casagrande, talvez já com o cargo consolidado, ajustar a equipe. Ficou no sonho. Ao repetir as recentes atuações insossas, mas sem contar com a sorte e a inspiração do velocista Mendoza, o Bahia levou 2 a 1 do Botafogo, neste domingo, 27, e voltou perder em casa após dois triunfos consecutivos – antes do par de sucessos, vinha de quatro partidas sem ganhar na Fonte.

>>> Veja a tabela de classificação

>>> Confira os dados estatísticos

Daniel Dórea Bahia perde em casa e fica a um ponto da zona

Agora, a Série A será paralisada para a Data Fifa, e o próximo compromisso do Tricolor está agendado só para o dia 11 de setembro, uma segunda-feira, ante o lanterna Atlético-GO, em Goiânia. A equipe ficou a apenas um ponto da zona de rebaixamento, na 14ª colocação.

Bota domina

Bahia e Botafogo possuem, atualmente, a característica de jogar na retranca para tentar surpreender em contra-ataques. Assim, antes da partida começar, a pergunta era: quem tomaria a iniciativa? A resposta veio logo nos minutos iniciais, com o Alvinegro, mesmo fora de casa, buscando se impor. Aos cinco minutos, após cruzamento da direita, Lucas Fonseca furou feio, mas Roger não conseguiu aproveitar.

Aos 12, o centroavante não vacilou. Ele contou com o cochilo da dupla formada por Tiago e Lucas, em dia confuso, e completou de cabeça um cruzamento de Rodrigo Pimpão. No lance, o goleiro Jean, indeciso, ficou no meio do caminho e acabou encoberto.

Com a vantagem no placar, os cariocas tinham encontrado a razão perfeita para voltar a assumir a postura que os caracteriza. Porém, numa investida isolada, o Bahia chegou à igualdade apenas três minutos depois. Zé Rafael cruzou e Renê Júnior, de costas para o gol, testou para balançar a rede e se igualar a Mendoza e Rodrigão como artilheiro do time, com quatro tentos.

Aí, o Bota se viu obrigado a partir para cima novamente. Conseguia ter o domínio do jogo, mas pouco ameaçava. Conseguiu aos 41 minutos, quando, depois de uma ríspida dividida de Tiago com Rodrigo Lindoso, a sobra ficou com Pimpão. Na frente de Jean, ele carimbou o goleiro Tricolor.

Por conta da violentíssima entrada em Lindoso na origem do lance, o zagueiro tricolor Tiago levou cartão amarelo e ainda se contundiu. Teve de ser substituído por Rodrigo Becão.

O Bahia começou a segunda etapa demonstrando maior iniciativa, tanto que, no primeiro minuto, assustou. Eduardo cruzou para Rodrigão exigir, em toque de cabeça, defesa segura de Gatito.

A investida poderia sugerir uma evolução maior do time, mas ela só se viu de forma significativa na defesa. O Esquadrão deixou de sofrer com os tentativas do Botafogo, mas também não alcançou grandes feitos no ataque.

A melhora era pequena. Tão pequena que o castigo chegou no fim. Aos 46, Pimpão cruzou e o ex-tricolor Bruno Silva subiu bonito para marcar de novo contra o Bahia – ele já havia feito o gol do 1 a 0 no primeiro turno. O empate quase veio depois, mas Rodrigão não alcançou o passe de Vinicius. E o som das vaias voltou a imperar na Fonte Nova.

BAHIA 1x2 BOTAFOGO - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova

Quando: Domingo às 16h

Gols: Roger, aos 12, e Renê Júnior, aos 15 minutos do 1º tempo; Bruno Silva, aos 46 minutos do 2º tempo

Público: 22.585 pagantes

Renda: R$ 571.444,00

Árbitro: Heber Roberto Lopes

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes (Trio de Santa Catarina)

Cartões amarelos: Tiago e Edson (Bahia)

BAHIA

Jean, Eduardo, Tiago (Rodrigo Becão), Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, Edson, Renê Júnior, Zé Rafael (Vinicius), Régis (Maikon Leite), Mendoza, Rodrigão; Técnico: Preto Casagrande

BOTAFOGO

Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli (Marcelo), Igor Rabello, Victor Luis (Gilson), Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Marcos Vinícius (Guilherme), Rodrigo Pimpão, Roger; Técnico: Jair Ventura

Bahia perde em casa e fica a um ponto da zona | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo