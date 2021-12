Bahia perde e pode ser rebaixado neste domingo

A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Bahia pode ter seu rebaixamento confirmado neste domingo, 23, sem entrar em campo. Se seus concorrentes vencerem, ele não terá mais chances de permanecer na elite nacional.

No sábado, 22, na Fonte Nova, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Atlético Paranaense, que já não tinha reais pretensões na competição. Agora, torce para que a Chapecoense não vença o Botafogo em casa, o Vitória não derrote o Figueirense em Santa Catarina e não haja vencedor no confronto entre Coritiba e Palmeiras no Paraná.

O Esquadrão de Aço ocupa a antepenúltima posição, a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento, pois tem desvantagem no número de triunfos.

Choro, tristeza e revolta eram manifestações comuns do público de 15.353 espectadores, incluindo mulheres e crianças, que entraram gratuitamente.

Os tricolores reivindicaram a marcação de pênaltis em Guilherme Santos e William Barbio no segundo tempo, ambos ignorados pela arbitragem.

No domingo, 30, o Bahia receberá o Grêmio na Fonte Nova. Despede-se contra o Coritiba, na capital paranaense.

O jogo

Do início ao fim da partida, o Tricolor colecionou chances perdidas, muitas delas por causa do goleiro atleticano Weverton.

O primeiro susto no Bahia foi dado pelo meia Marcos Guilherme, de frente para o goleiro Marcelo Lomba, aos 26 min. Era em contragolpes que o Furacão demonstrava perigo.

Aos 35 min, os tricolores pediram pênalti por causa de toque com o braço na área.

Na saída para o intervalo, o Esquadrão de Aço foi aplaudido por torcedores, que gritavam "eu acredito".

O Bahia ameaçava com cruzamentos. Aos 14 min do segundo tempo, Fahel quase marcou. Porém, dois minutos depois, em cobrança de escanteio, o volante marcou contra.

Após o Bahia pressionar pelo empate, Bady fez um belo gol. Torcedores que deixavam o estádio voltaram por causa do gol de Henrique, dois minutos depois. Na oportunidade do empate, logo depois, ele parou em Weverton. Titi salvou o terceiro do Furacão em cima da linha, aos 32 min. Nos acréscimos, Fahel perdeu chance clara na área.

