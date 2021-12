Bahia perde e está a um ponto da zona de rebaixamento

Longe de jogar um bom futebol e incompetente nas poucas chances que teve, o Bahia foi derrotado pelo Santos, na quinta-feira, 29, por 2 a 0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O resultado deixa o Tricolor na 14ª posição, mas apenas a um ponto da zona de rebaixamento.



O próximo compromisso do Bahia no Brasileiro acontece no domingo, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Antes da parada para a Copa, o time ainda joga, na quarta-feira que vem, o duelo adiado contra o Sport por conta da greve da PM de Recife, na Ilha do Retiro.



O jogo



Assim como aconteceu no jogo entre Vitória e Atlético-MG, na semana passada, a péssima condição do gramado do estádio Joia da Princesa ditou o ritmo da partida de ontem. Na primeira etapa, com sua marcação adiantada e por pressão, foi o Bahia quem levou vantagem sobre o Santos.



Se o Tricolor teve domínio das ações, por outra lado não soube traduzir isso em chances claras de gol. Em todo o primeiro tempo, apenas Talisca - mais uma vez neste ano o melhor jogador do Bahia em campo -, em um lance de bola parada, levou real perigo à meta do Peixe. O time paulista, por sua vez, não conseguiu encaixar um contra-ataque sequer.



Marquinhos Santos resolveu mudar o time logo no início da etapa final, mas a entrada de Erick no lugar de Henrique não surtiu efeito positivo, pelo contrário, o Bahia perdeu sua organização na marcação e passou a dar mais espaço para o Santos.



E se o Tricolor não foi competente para aproveitar suas chances nos 45 minutos iniciais, o Peixe soube muito bem o que fazer com os poucos tiros a gol que deu em feira de Santana. O tento inicial, numa cabeçada de Alan Santos, aos 16 minutos, saiu, por sinal, em um cruzamento de bola parada - cinco dos sete gols sofridos pelo time no Brasileirão nasceram assim.



Atrás no marcador, o Bahia não melhorou, nem mesmo após a saída de Pittoni para a entrada de Rafinha. No fim, Marquinhos Santos ainda tentou corrigir o erro ao sacar Erick e colocar Jeam, também sem sucesso.



Fragilizado para tomar contra-ataques, o Tricolor viu ainda o Santos fechar o marcador aos 42, com Lucas Lima. Ao apito final do árbitro, muitas vaias na arquibancada e sinal de alerta ligado Fazendão.

