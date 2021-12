A atuação do Bahia na 19ª (e última) rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi um retrato fiel do que o time apresentou nessa primeira metade da competição nacional. Na derrota por 3 a 1, na noite deste domingo, 1º, para o Santos, o que se viu na Vila Belmiro foi um Tricolor sem repertório ofensivo e com uma perigosa fragilidade defensiva.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Rafael Teles Bahia perde do Santos e segue ameaçado pela zona de rebaixamento

A nona derrota do Esquadrão na Série A manteve o time com 19 pontos, mesma situação do Red Bull Bragantino, equipe que abre a zona de rebaixamento. O próximo adversário do Bahia no Brasileiro será o Botafogo, em casa, dia 8 de novembro.

Antes disso, na quinta-feira, os comandados de Mano Menezes entram em campo pela Copa Sul-Americana. O Esquadrão recebe o Melgar-PER pelo jogo de volta do mata-mata internacional. Na ida, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0.

Chuva de gols

Além de promover a estreia de Anderson Martins, o técnico Mano Menezes fez outras cinco mudanças na equipe. Na lateral direita, Nino Paraíba assumiu a vaga do lesionado Ernando. No meio de campo, Gregore passou a ter as companhias de Ronaldo e Daniel. E no ataque, Fessin e Élber gaharam chances pelos lados.

Em campo, a partida começou sob chuva forte e a nova dupla de zaga do Bahia foi ‘carimbada’ com apenas dez minutos de bola rolando. Soteldo avançou pelo lado esquerdo do ataque, foi à linha de fundo e fez o cruzamento. A bola passou por toda a extensão da área tricolor e chegou até Madson, que se antecipou a Juninho Capixaba e mandou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, o Tricolor teve tudo para empatar, mas parou em João Paulo, goleiro santista. Primeiro o arqueiro espalmou chute de Élber e viu o rebote se oferecer para Gilberto. Aí, o camisa 9 finalizou e mais uma vez João Paulo surgiu para salvar.

No outro lado do campo, Douglas não foi tão seguro. Aos 25 minutos, o goleiro bateu roupa e largou a bola dentro da área. O ataque do Santos aproveitou o vacilo, trocou passes e encontrou Marinho, que chutou forte no meio do gol. A bola ainda desviou em Juninho antes de chegar ao fundo das redes.

Mais uma vez o Bahia teve uma chance para dar uma resposta imediata ao gol sofrido, e aos 27, Daniel diminuiu o placar. Ele apareceu dentro da área para finalizar após jogada de Nino Paraíba, que avançou pela direita e fez o cruzamento.

E as redes da Vila Belmiro seguiram balançando no movimentado primeiro tempo. Aos 36 minutos, veio o terceiro gol alvinegro, mais uma vez com contribuição de Douglas. Jobson cobrou falta e o goleiro não conseguiu segurar o chute. A bola passou pelo meio da barreira tricolor e o gramado molhado não ajudou o arqueiro, mas a falha aconteceu.

Sem repertório

O Bahia voltou para o segundo tempo com Rossi no lugar de Fessin, que pouco apareceu para o jogo nos primeiros 45 minutos. Antes dos 20, Mano trocou também Gilberto por Saldanha e Élber por Marco Antônio, deixando o Esquadrão com um novo trio de ataque em campo.

Na prática, não mudou muita coisa e o time seguiu com dificuldade para criar jogadas na Vila. Enquanto isso, no outro lado do campo Douglas se redimiu dos vacilos do primeiro tempo com pelo menos duas defesas importantes em finalizações de fora da área de Felipe Dionatan e Soteldo.

Só aos 28 o Tricolor teve uma boa chance de marcar, e a jogada foi um presente da defesa santista. João Paulo tentou sair jogando curto e entregou nos pés de Daniel, que gingou na frente do goleiro e acertou a trave.

A derrota deste domingo para o Santos não colocou o Bahia na zona de rebaixamento da Série A, mas manteve o time próximo do perigoso Z-4, situação com a qual o Tricolor conviveu na maior parte dessa primeira metade de Campeonato Brasileiro. Restam 20 jogos (time tem um jogo a menos) para saber qual será o futuro do Esquadrão.

adblock ativo