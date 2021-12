Em um jogo eletrizante, com direito a três bolas do Bahia na trave, defesas espetaculares dos dois goleiros, estádio lotado e, é claro, gols. O cenário perfeito para o Bahia garantir mais três pontos e subir ainda mais na tabela. Mas o filme foi outro. Mais eficiente, o Athletico-PR saiu da Arena Fonte Nova com um festejado triunfo por 2 a 1 e impôs ao Tricolor a segunda derrota dentro de casa neste Brasileirão – já havia perdido para o Santos no primeiro turno.

Rafael Tiago | Foto: Adilton Vengeroles | Ag. A TARDE Bahia perde dentro de casa para o Athletico-PR e deixa o G-6

O Esquadrão teve volume de jogo, buscou o gol, apertou, foi pra cima, mas saiu com um injusto 0 a 0 na primeira etapa, na qual Gilberto acertou uma cabeçada no travessão do goleiro Santos. No segundo tempo, o Furacão foi cirúrgico. Na primeira grande chance que teve, não titubeou e abriu o placar com um gol chorado de Marcelo Cirino. Empolgado com o tento marcado, foi para cima e fez o segundo com o volante Léo Cittadini.

Roger Machado foi ousado, colocou o time pra cima. Acabou a partida com cinco atacantes em campo: Gilberto, Élber, Lucca, Arthur Caíke e Fernandão. E esse último foi responsável pelo gol de honra do Bahia, após bela cabeçada, sem chance para Santos.

Com 37 pontos, o Tricolor caiu para a sétima posição e terá a chance de se recuperar na próxima quarta-feira, às 21h, novamente na Arena Fonte Nova. Mas desta vez contra o São Paulo, concorrente direto na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor paulista tem 39 pontos e está na quinta colocação da Série A.

Emoção, mas nada de gol

A partida na Arena Fonte Nova começou em ritmo alucinante, com Bahia e Athletico-PR a mil por hora e ambos apostando em jogadas de alta velocidade, principalmente com os pontas. O Tricolor conseguia manter a posse de bola, fazer triangulações, mas tinha dificuldade para finalizar. Do outro lado, o Furacão tentava jogar no erro do Esquadrão e nas poucas chances que teve, finalizou com bastante perigo.

E o primeiro lance de perigo real foi do Athletico. Aos 11 minutos, Lucho González soltou uma bomba da entrada da área e a bola tirou tinta da trave do goleiro Douglas.

O Bahia só veio ameaçar o gol de Santos aos 24, quando Gilberto recebeu cruzamento da esquerda na área e cabeceou, mas o goleiro pegou com facilidade no meio do gol.

O Furacão respondeu aos 28. Márcio Azevedo cruzou da esquerda, Thonny Anderson testou forte. Douglas, bem colocado, pegou sem sustos. Logo na sequência, Artur recebeu livre na ponta direita, partiu em velocidade e serviu Nino, dentro da área. O lateral tocou para o meio, mas Madson cortou antes da bola chegar em Gilberto, que estava sozinho.

E começou a blitz do Tricolor. aos 34, Artur cruzou a bola com açúcar e Gilberto mergulhou para testar. A bola foi no travessão de Santos. Em seguida, Élber fez belíssima jogada individual, passou por três, entrou na área e cruzou para Gilberto. O camisa 9 chutou de primeira, por cima do gol.

O juiz assinalada o final do primeiro com um injusto, para ambas as partes, 0 a 0.

Alto nível

O Athletico-PR voltou do vestiário com mais ousadia, tentando surpreender o Bahia. Adiantou as linhas de marcação com o objetivo de forçar o erro da consistente defesa tricolor. Gilberto chegou a mandar uma bola na trave.

Mas a leitura de jogo do técnico Tiago Nunes deu certo. Logo aos 11 minutos, depois de escanteio, Thonny Anderson desviou e Marcelo Cirino, sem querer, colocou a bola no fundo do gol de Douglas e tirou o zero do placar.

Roger Machado reagiu imediatamente e tirou Guerra para colocar Lucca. Mas enquanto o Tricolor se organizava com o novo esquema e ainda tentava digerir o gol sofrido, o Furacão ampliou aos 19 minutos. Léo Cittadini aproveitou cruzamento de Thonny Anderson e completou para o fundo do gol.

Roger, sem medo, botou o Esquadrão todo para cima. Tirou Flávio e colocou Fernandão: cinco atacantes em campo. E aos 31, Roger foi premiado pela ousadia. Nino Paraíba cruzou e Fernandão, de cabeça, descontou pro Bahia.

O Tricolor seguiu tentando, mas não conseguiu empatar e saiu derrotado da Fonte.

