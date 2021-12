Bahia perde de virada para o Inter pelo Brasileirão de Aspirantes

O Bahia perdeu a chance de sair em vantagem na disputa por uma vaga na final do Brasileirão de Aspirantes. Nesta sexta-feira, 6, o Tricolor foi surpreendido dentro do Pituaçu e caiu de virada para o Internacional por 2 a 1. O atacante Gustavo abriu o placar para o Esquadrão. Pedro Lucas e Caio fizeram para o Colorado.

Com o resultado, o Bahia precisa vencer os gaúchos por, no mínimo, dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nas penalidades máximas. A partida de volta será na próxima quinta-feira, 12, em Alvorada, no Rio Grande do Sul.

No mesmo dia, Grêmio e Vitória duelam no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, na busca pela outra vaga na finalíssima. Caso a dupla Ba-Vi consiga reverter a desvantagem fora de casa, o troféu do torneio poderá ser decidido em solo baiano.

